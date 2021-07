진격의 이통사, 5G 타고 쾌속질주…2분기 영업익 1兆 전망

5G 논란 속에서도 가입자 순증세

전년 대비 영업익 12.8% 증가 전망

3사 킬러서비스 고심…총력

시장서 5G 28㎓ 상용화 기대

[아시아경제 차민영 기자] 국내 이동통신 3사가 올해 2분기에도 합산 기준 1조원대 영업이익을 올리며 실적 순풍을 이어갈 전망이다. 5G 서비스 관련 논란 속에서도 이동통신(MNO) 가입자가 순증세를 지속한 덕분이다. 5G 서비스의 성과가 가시화 된 가운데 하반기 5G 28㎓ 상용화 기대감도 높아졌다.

3사 영업익 1조609억 전망

7일 증권정보업체 에프엔가이드는 SK텔레콤, KT, LG유플러스의 2분기 예상 영업이익이 총 1조609억원에 달할 것으로 예상했다. 이는 전년 동기의 9409억원 대비 12.8% 늘어난 규모다. 지난 1분기 14분기만에 1조원대 영업이익을 탈환한 후 2분기 연속 1조원대를 유지할 것이란 전망이다.

SK텔레콤의 경우 2분기 4조8440억원의 매출을 올려 4년 만에 4000억원대 영업이익을 회복할 것으로 예상됐다. 5G 가입자는 전분기 대비 100만명 증가한 773만명에 달할 것으로 관측됐다. 유선통신 자회사인 SK브로드밴드 역시 매출액과 영업이익이 각각 9689억원(5.5%), 722억원(18.8%) 으로 실적 호조를 보일 것으로 전망됐다.

KT는 MNO 본업과 자회사 실적 호조에 힘입어 2분기 6조1124억원의 매출을 올리고 영업이익은 3966억원에 달할 것으로 점쳐졌다. 5G 가입자수는 69만명 늘어난 705만명으로 추산됐다. 5G 서비스에서 강점을 보이면서 무선 가입자당평균매출(ARPU) 전체 실적도 호조를 지속할 것이란 관측이다. 당초 1위 유선사업자인 만큼 인터넷, 유선전화, IPTV 등도 고른 매출 성장세를 보인 것으로 추정됐다.

LG유플러스는 2분기 매출 3조4472억원, 영업이익 2683억원을 기록할 것으로 예상됐다. 5G 가입자는 전분기 대비 40만명 늘어난 504만명에 그칠 전망이지만, 알뜰폰 서비스 등이 호조를 보이면서 전체 무선 가입자가 전년보다 8% 넘게 성장한 1718만명에 달할 것이란 분석이다. 다만 가입자 유치 과정에서 마케팅 비용도 함께 증가한 것으로 관측됐다.

5G 28㎓ 기대감도 솔솔

MNO 본업에서 2분기 연속으로 5G 성과가 나타난 것으로 확인됨에 따라 실망감을 보였던 시장에서도 다시 기대를 품는 분위기다. 김홍식 하나금융투자 연구원은 "최근 국내 5G 장비업체들이 28㎓ 대역을 지원하는 인빌딩 장비 출시를 예고한 가운데 국내 통신사들이 올 가을 28㎓ 5G 기반 서비스를 선보인다고 밝혀 큰 기대를 갖게 한다"고 말했다.

28㎓ 대역 5G는 이른바 ‘꿈의 5G’로 통하며 5G 서비스의 궁극적인 지향점으로 꼽혀왔다. 앞서 5G가 도입되면 자율자동차, 증강현실(AR), 스마트팩토리 등이 빠르게 상용화될 것으로 기대됐지만 상용화가 지연되면서 시장의 의구심은 가라앉지 않았다. 특히 8만~9만원대 고가의 5G 요금제 문제로 인한 이용자들의 불만이 커지면서 집단 민사소송까지 예고됐다.

이통 3사 역시 5G 킬러 서비스를 선보이기 위한 노력에 나섰다. 지난달 이동통신 3사 최고경영자(CEO)들은 임혜숙 과학기술정보통신부 장관과 대면 만남을 갖고 5G 28㎓ 활용방안을 논의했다. 임 장관은 이통 3사 대표들에게 국민이 체감할 수 있는 서비스를 해달라고 부탁했다. 이달 KT를 필두로 하반기 이통사들의 5G 단독모드(SA) 투자가 본격화되면 기업체와 정부 대상 스마트팩토리, 클라우드, 인공지능(AI) 관련 매출도 늘 것으로 보인다.

이통사 외에도 국내 5G 장비업체들이 28㎓ 대역을 지원하는 인빌딩 장비 출시를 예고한 만큼 관련 시장이 커질 수 있다는 기대감도 높아졌다. 업계 관계자는 "데이터의 가치가 높아지면서 클라우드 서비스 센터나 공장 등에 자체 통신망을 설치하려는 일반 기업들의 수요가 있다"며 "시장 경쟁은 전체 파이를 키우는 동력이 될 것"이라고 내다봤다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr