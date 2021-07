신보, '2021 그린뉴딜 온택트 일자리박람회' 개최

[아시아경제 이광호 기자]신용보증기금은 IBK기업은행, 한국에너지공단과 함께 채용 전과정을 비대면으로 진행하는 '2021 그린뉴딜 온택트 일자리박람회'를 개최한다고 7일 밝혔다.

우수 그린뉴딜기업의 채용과 일자리 창출을 지원하기 위해 마련된 이번 박람회는 이날 온라인 개막식을 시작으로 23일까지 약 2주간 진행된다. 태양광·풍력·에너지저장장치(ESS) 등 그린뉴딜 분야의 60여개 우수 중소·중견기업이 참여해 인재채용에 나선다.

박람회 참여기업에게는 이력서 검색부터 면접까지 전과정에 걸쳐 활용할 수 있는 인공지능 기반의 채용솔루션을 지원해 기업에 적합한 인재를 추천하고 채용절차를 간소화 할 수 있도록 돕는다.

구직자에게는 인공지능 기반의 자기소개서 분석, 현직자 멘토링 등 취업지원 서비스를 제공하고 취업시장 트렌드를 반영한 직무콘서트 및 채용설명회 등의 콘텐츠를 통해 다양한 일자리 관련 정보를 손쉽게 접할 수 있도록 지원한다. 또한 비대면 화상 면접 참여자에게는 선착순으로 소정의 면접지원금도 제공한다.

박람회 참가방법 및 그린뉴딜기업의 채용정보는 2021 그린뉴딜 온택트 일자리박람회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

윤대희 신보 이사장은 "이번 박람회가 그린뉴딜에 대한 우리의 인식을 새롭게 다지고 청년과 기업이 더 큰 꿈을 향해 나아가는 귀중한 시간이 될 것"이라며 "신보도 그린경제로의 전환이라는 시대 흐름에 발맞춰 양질의 일자리 창출에 기여할 수 있도록 언제나 함께 하겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr