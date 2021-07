[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 6일 서울 여의도 한국투자증권 본사에서 리얼티코리아와 초고액자산가의 부동산 투자자문을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 업무협약으로 한국투자증권은 리얼티코리아가 보유한 국내 최대 규모의 상업용 부동산 데이터베이스(DB)를 활용해 초고액자산가 전담 조직인 GWM 고객에게 더욱 전문화된 부동산 투자자문 서비스를 제공한다. 리얼티코리아는 상업용 빌딩의 거래, 부동산 투자자문 및 자산관리 등을 사업을 영위하고 있다.

김성환 한국투자증권 개인고객그룹장(부사장)은 "고액자산가에게 정확한 국내외 부동산 정보와 투자관리는 필수"라며 "협약을 통해 강화된 부동산 자산관리 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

