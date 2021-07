문승욱, 공공기관장에 "재해예방·근무기강 점검" 당부

'산업부 소관 공공기관장 회의' 개최…올 여름 전력예비율 하락 대비도 강조

[세종=아시아경제 권해영 기자] 문승욱 산업통상자원부 장관이 40개 공공기관장에 작업장 안전 및 재해예방과 근무기강 점검에 힘써달라고 당부했다. 올 여름 전력예비율 하락에 대비한 안정적 전력공급도 강조했다.

문 장관은 7일 서울 포시즌스호텔에서 열린 '산업부 소관 공공기관장 회의'에서 "산업·에너지 현장의 재해예방, 작업장 안전관리 강화와 비대면 환경 일상화에 따른 사이버 안전강화, 임직원 비리가 발생하지 않도록 근무기강을 철저히 점검해달라"고 밝혔다.

지난 5월 문 장관 취임 이후 첫 개최된 이번 회의는 산업부 소관 국정과제 추진성과를 점검하고 성과창출 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 산업·에너지 현장의 작업장 안전, 장마철 풍수해 등 자연재해 예방, 하계 에너지 안정공급 및 에너지 절약, 사이버 공격대비 등 주요 현안에 대한 대응태세를 점검하고 공공기관 임직원 근무기강 등 경영관리 강화 방안도 논의했다.

이번 회의에 앞서 문 장관과 한국전력·발전 5개사 신임 사장들간 '경영성과 및 안전경영 협약' 체결과 산업부 소관 40개 모든 공공기관이 참여하는 '산업안전 공동선언문 서약식'도 개최했다.

문 장관은 "근로자에게 안전한 작업환경 조성, 안정적 전력공급 보장 및 산지 태양광 등 전력시설 안전관리를 강화해야 한다"며 "코로나19 상황악화에 대비한 철저한 방역수칙의 준수 및 근무기강도 확립해달라"고 강조했다.

전력 유관기관에 대해서는 올 여름 전력예비율 하락에 대비해 안정적 전력공급과 여름철 폭우 등 자연재해로 인한 에너지시설 안전관리에 만전을 기해줄 것을 당부했다.

