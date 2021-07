웅진씽크빅, 유튜브 채널 ‘스마트올TV’ 누적 시청 2500만 돌파

전 학년별 국어·영어·수학 등 주요 교과목 영상 제공

[아시아경제 김희윤 기자] AI교육기업 웅진씽크빅은 유튜브 채널 ‘스마트올TV'의 누적 조회수가 2500만을 돌파했다고 7일 밝혔다.

웅진씽크빅에 따르면 스마트올TV는 초등생들에게 유익한 학습 콘텐츠 제공을 목적으로 지난 해 3월 개설한 유튜브 채널이다. 전 학년별 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 교과목 개념 영상 등 양질의 학습자료를 제공하며 코로나19 상황에서 학교수업 대안으로 활용되고 있다. 현재 스마트올TV 채널에 업로드된 교육 콘텐츠는 1600여 개에 달한다.

앞서 스마트올TV는 재미 요소가 가미된 학습 애니메이션과 실험영상 등 차별화된 콘텐츠로 개설 10주만에 누적 조회수 1000만을 기록하는 등 높은 인기를 얻었다.

웅진씽크빅은 콘텐츠 경험 확장을 위한 구독자 참여형 영상을 매주 제작해 공개하고 있다. 참여형 영상은 독자의 목소리로 제작하는 단편일기로, 채널에 올라오는 일기대본을 구독자가 직접 녹음해 보내주면 선별과정을 거쳐 애니메이션 형태의 영상 콘텐츠로 제작된다.

웅진씽크빅 관계자는 “일부 초등학교에서 수업 교과자료 활용되면서 꾸준한 관심을 받고 있다”며 “앞으로도 도움이 되는 학습 콘텐츠를 꾸준히 제공하며 구독자와의 활발한 소통을 이어나갈 계획”이라고 말했다.

