현대엔지니어링, 한우협회와 서울 쪽방촌에 5000만원 규모 보양식 후원

2015년부터 혹서기 쪽방 물품 후원 활동 시작

‘언택트’ 걸음기부 지속 확대해 이웃사랑 전달

[아시아경제 조강욱 기자] 현대엔지니어링은 전국한우협회와 함께 돈의동, 창신동, 남대문, 서울역, 영등포 등 서울시 5개 지역 쪽방 주민들에게 5000만원 상당의 보양식 키트를 기증했다고 7일 밝혔다.

지난 6일 서울시립서울역쪽방상담소에서 진행된 물품후원 전달식에는 엄홍석 현대엔지니어링 상무, 김삼주 전국한우협회장, 강재신 서울시 자활지원과장 및 쪽방주민 대표와 ‘설레는 발걸음 기부캠페인’ 우수 참여 직원 등이 참석했다.

현대엔지니어링은 지난 5월24일부터 6월20일까지 진행한 ‘설레는 발걸음 캠페인3’를 통해 3000만원 상당의 보양식 키트를 준비했고 전국한우협회에서도 이러한 활동 취지에 공감해 2000만원 상당의 보양식을 추가 기증했다. 현대엔지니어링 임직원들과 일반인들이 참여해 진행된 캠페인에서는 9억9000여 걸음을 달성해 목표인 5억 걸음을 훌쩍 뛰어넘었다.

현대엔지니어링 관계자는 "올해도 여전히 코로나19로 봉사활동에 어려움이 있지만 설레는 발걸음과 같은 비대면 봉사활동으로 어려운 이웃들과 함께 할 수 있다"며 "앞으로도 임직원들의 따뜻한 이웃사랑이 잘 전해지도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

한편, 현대엔지니어링은 지난 2015년부터 쪽방 혹서기 물품후원 활동을 시작해 올해에 이르기까지 5년간 선풍기, 생수, 대자리, 살충제, 방충망, 보양식 등을 지원하며 쪽방 주민들의 안전하고 건강한 여름나기를 돕고 있다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr