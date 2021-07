캠코-부산도시公, 감사 및 반부패·청렴 업무협약 체결

[아시아경제 이광호 기자]한국자산관리공사(캠코)는 부산도시공사와 '감사 및 반부패?청렴업무 전문성 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 업무협약은 캠코와 부산도시공사가 감사인력 상호 지원과 함께 청렴·반부패 활동 노하우 등을 공유함으로써 양 기관 감사업무 전문성 강화와 품질 향상을 도모하기 위해 추진됐다.

앞으로 양 기관은 협력?교차 감사를 위한 상호 인력 지원, 반부패·청렴 활동 정보 교류, 감사사례·기법 등 자료 및 노하우 공유, 공동 워크숍?교육 등 감사업무 전반에서 긴밀한 협력관계를 이어가기로 했다.

특히 캠코는 이달 중순 예정된 공공개발 건설?계약 수행 실태 특정 감사에서 부산도시공사와 감사 노하우를 공유해 관급자재 심사 및 하도급 관리 등 건설계약 부문을 중점 점검할 예정이다.

이인수 캠코 상임감사는 "지역 공공개발 중추인 부산도시공사와 협력하게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 캠코는 반부패·청렴 문화가 굳건히 자리 잡을 수 있도록 감사 노하우 공유·협력을 확대해 가겠다"고 말했다.

