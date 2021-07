日 언론 "도쿄올림픽 모든 경기 무관중 개최 방안 부상"

[아시아경제 권재희 기자] 개막을 이주가량 앞둔 도쿄올림픽이 모든 경기를 무관중으로 치르는 방안이 일본 정가에서 부상하고 있다고 7일 마이니치신문이 보도했다.

보도에 따르면 일본 정부는 당초 일부 경기에 한해 무관중으로 개최하는 방안을 검토했지만, 코로나19 확산 우려 여론에 따라 방침 전환이 필요하다는 견해가 정부 및 여당 내에서 부상하고 있는 것으로 나타났다.

올림픽 관중 수용을 주장했던 일본 정부의 한 각료는 "이제 유관중은 어렵다"고 밝혔다.

자민당의 한 간부도 지난 4일 도쿄도 의회 선거에서 집권 여당이 과반의석 확보에 실패한 것을 두고 "정부의 코로나19 대책에 대한 불만이 크다"며 "과학적으로는 일부 무관중이 바람직하지만, 더이상 정치적으로 버틸 수 없다"고 말했다.

자민당과 함께 연립 내각을 구성하고 있는 공명당의 야마구치 나쓰오 대표도 전날 기자회견에서 "감염을 막는 관점에서 무관중을 시야에 두고 결정해줬으면 한다"고 주문했다.

도쿄올림픽 관중 수용 여부는 오는 8일 일본 정부와 도쿄도, 도쿄올림픽·패럴림픽 조직위원회, 국제올림픽위원회(IOC), 국제패럴림픽위원회(IPC)가 참여하는 5자 협의에서 최종 결정될 예정이다.

앞서 지난달 21일 열린 5자 협의에선 도쿄올림픽 관중 관련 경기장 정원의 50% 이내에서 최대 1만명까지 수용한다는 합의가 이뤄졌다.

그러나 이후 올림픽 개최 도시인 도쿄도 내 코로나19 확산으로 일부 경기를 무관중으로 개최하는 방안이 검토됐다.

앞서 4일 교도통신은 일본 정부와 대회 조직위가 입장권 구매자 5000명 이하 경기는 관중을 수용하고, 5000명 이상인 개·폐회식이나 야구, 축구, 육상 등과 저녁 9시 이후 모든 경기는 관중 없이 진행하는 방안을 검토하고 있다고 보도한 바 있다.

스가 요시히데 정권이 '유관중 도쿄올림픽' 개최를 고집하다가 지난 4일 도쿄도 의회 선거에서 사실상 패배한 것을 계기로 무관중 개최 방안이 부상하는 것으로 보인다.

마이니치는 "일본 정부 내에선 전국 경기장에서 무관중으로 하는 것이 납득하기 쉽다는 목소리가 나오고 있다"고 전했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr