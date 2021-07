'반반택시' 코나투스 35억원 투자 유치…누적 85억원

[아시아경제 부애리 기자] 반반택시 운영사 코나투스가 35억원의 투자를 받았다고 7일 밝혔다.

이번 투자는 시리즈 A와 다음 시리즈를 잇는 브릿지 라운드로 휴맥스가 참여했다. 코나투스는 지난해 4월 시리즈 A 펀딩으로 SK가스, TBT, 본엔젤스, 스파크랩벤처스 등으로부터 35억원을 유치했다. 코나투스는 이로써 총 70억원의 투자를 유치하고 시리즈 A 브릿지 라운드를 마무리했다. 코나투스의 누적 투자유치 금액은 85억원이다.

반반택시는 코로나19 상황 속에서도 성장세를 이어가고 있다. 올해 2분기 호출건수가 전년 대비 1000% 이상 늘었고, 운송 건수 역시 1200% 증가했다. 월 거래액 역시 950% 이상 성장했다.

반반택시는 올해 초 티원모빌리티를 인수하며 전국 확대를 위한 사업기반을 확보했다. 광주와 수원을 시작으로 최근 제주와 충북, 경남까지 서비스 지역 확대 계획을 발표했고 연내 플랫폼 전국 확장이 목표다. 현재 반반택시 플랫폼을 이용할 수 있는 택시 기사 수는 약 12만명 수준이다.

금번 투자 유치를 통해 반반택시는 플랫폼 전국 확대, 지역 사업자와의 상생모델 발굴에 더욱 집중할 계획이다.

또한 오픈 API 사업을 택시뿐만 아니라 대리, 배송 등 타 영역으로 확장해 모빌리티 전 분야에서 안정적으로 택시 운전사와의 연결을 제공하는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 형태의 플랫폼 사업자로 진화할 계획이다.

김기동 코나투스 대표는"금번 투자유치를 바탕으로 서버, 클라이언트 개발자, 사업, 운영 등 전반에서 핵심 인력을 확보할 예정"이라고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr