알맹이 없었던 中 공산당 창당 100주년 행사…주목받는 커촹반

"단기적 정책 모멘텀 중국 중소형 성장주에 몰려"

[아시아경제 공병선 기자] 알맹이 없는 중국 공산당 창당 100주년 행사 이후 중국 증시가 가라앉고 있다. 하지만 중국이 계속해서 밀고 있는 ‘커촹반’에 주목해야 한다는 증권가의 조언이 나오고 있다.

6일 상하이·선전거래소의 대형 종목 300개 모은 CSI300지수는 전 거래일 대비 0.05%(2.69포인트) 하락한 5083.10으로 장을 마쳤다. 지난 2일 중국 공산당 창당 100주년 행사 이후 상승세는커녕 약 2% 하락한 수치다. 같은 기간 상하이종합지수도 1.11% 하락한 3530.26을 기록했다.

야심찬 창당 행사에도 시장 반응이 떨떠름한 이유는 구체적 비전 제시를 제쳐두고 정치적 요소를 부각하는 데만 힘을 썼기 때문이다. 지난 2일 시진핑 중국 국가주석은 행사에서 "중화민족이 멸시와 괴롭힘을 당하는 시대는 끝났다"며 샤오캉 완수를 선언했다. 샤오캉이란 모든 국민이 풍족한 생활을 누리는 사회로 시 주석이 전면에 내세우던 가치 중 하나다. 하지만 불균형한 고용과 소득으로 인해 회복이 더딘 내수시장에 대해선 별다른 언급이 없었다. 홍록기 키움증권 연구원은 "고용과 소득의 불균형이 확대되면서 중국의 개인 소비 심리가 여전히 위축돼 있다"고 설명했다.

증권가는 중국 당국이 구체적 계획을 꾸준히 제시했던 ‘커촹반’ 관련 지수를 주목해야 한다고 강조했다. 중국의 나스닥이라고 불리는 ‘커촹반’은 반도체, IT 등 고도 기술 전문 종목을 다루는 거래소다. 중국이 국가적 과제로 정한 기술자립 전략의 방식과 성과가 곧바로 나타나는 곳이기도 하다. 커촹반50지수는 지난 한 달 간 약 6.16% 오르는 등 상승세를 나타내고 있다.

실제로 중국은 내수와 달리 커촹반 관련 계획을 실현해나가고 있다. 지난 2일 중국 공신부 등 6개 부처는 기술 자립을 위한 소부장(소재·부품·장비) 우량기업 육성 방안을 발표했다. 방안엔 비교적 열세에 놓인 반도체 및 사이버 안전 관련 기업을 집중적으로 키우겠다는 내용이 담겼다. 이를 증명하듯 중국은 지난달 말 총 18개 반도체 기업의 커촹반 기업공개(IPO) 신청을 수리했다. 홍 연구원은 "최근 커촹반50지수에 이어 커촹반·창업판50지수도 출시했다"며 "단기적으로 정책 모멘텀은 중소형 성장주에 몰릴 것"이라고 설명했다.

