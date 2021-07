[아시아경제 문혜원 기자] 커피빈코리아는 전국 드라이브 스루 매장에 한해 ‘제조음료 사이즈업’ 스티커를 제공한다고 7일 밝혔다.

현재 커피빈에서 운영 중인 드라이브 스루 매장은 총 7개점 (▲학동역점 ▲수원송죽DT점 ▲동탄능동DT점 ▲수원인계DT점 ▲파주DT점 ▲김포장기DT점 ▲남양주화도DT점)이다.

이날부터 이달 11일까지 5일 간 해당 매장에서 1만원 이상 주문 시 제조음료 사이즈업 스티커가 제공된다.

스티커를 증정 받은 고객들은 오는 12일부터 다음 달 말까지 커피빈 바리스타 제조음료에 한해 사이즈 업그레이드 서비스를 받을 수 있다.

다만 퍼플오더와 배민오더, 키오스크, 포스 주문 시 사이즈업 서비스 제공이 불가하며 무료 음료 쿠폰 사용·할인 적용 주문도 서비스에서 제외된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr