교원그룹, 통합영업센터 ‘교원 원스퀘어’ 첫선

브랜드간 협력 체계 구축 통해 고객관리 전문성 강화

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹의 구몬, 빨간펜, 웰스 등 각 사업 브랜드별 영업점을 하나로 합친 통합영업센터 ‘교원 원스퀘어’가 출범한다.

7일 교원그룹은 '교원 원스퀘어'를 통해 교육 및 생활문화사업별로 나뉜 방문판매 사원 간의 협업 시스템을 구축해 공동 영업과 업무 노하우를 공유하겠다고 밝혔다. 고객 관리 노하우와 영업 성공사례를 자유롭게 공유함으로써 판매사원 개개인의 업무 역량을 강화해 고객에게 양질의 관리서비스를 전한다는 구상이다.

아울러 각 브랜드별로 유입되는 고객 접점 정보를 통합해 종합적으로 분석하고, 이를 기반으로 신속한 응대와 고객 성향에 따른 최적의 상품을 추천하는 등 개인 맞춤형 마케팅을 제공한다는 계획이다.

교원 원스퀘어는 체험형 공간 역할도 수행한다. 스마트구몬, 도요새 등 그룹의 다양한 에듀테크 상품을 한 곳에서 체험하며 직접 학습하는 공간을 마련했다. 웰스정수기, 웰스팜 등 렌털 가전 및 생활문화상품들도 한 자리에 모아 직접 체험해볼 수 있다.

교원 원스퀘어의 첫 진출지는 인천 송도국제도시다. 교원 측은 첨단산업단지 활성화로 지역경제가 활발하고 소비력을 갖춘 젊은 인구가 지속적으로 늘어나는 점에 주목했다고 밝혔다. 특히 국제학교 등 우수한 교육여건으로 인해 학령인구가 증가하고 있어 신규 고객 확대를 위한 최적합지로 선택했다고 덧붙였다.

교원그룹 관계자는 “고객에게 새로운 경험과 가치를 전하고자 혁신적으로 영업점을 통합했다”며 “교원 원스퀘어는 그룹의 디지털 전환 기조에 발맞춰 영업의 효율성을 극대화하고, 지속적으로 차별화된 변화를 이끌어 고객감동을 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

