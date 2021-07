"사용자 90%, 미용의료 플랫폼에서 가격정보 공개 희망"

스타트업 업계 "보건복지부, 의협에 과도한 광고심의 권한 확대 추진…투명한 의료시장 역행"

[아시아경제 김철현 기자] 국민 대다수는 미용의료 광고의 투명한 정보 제공을 요구하고 있으며 미용의료 플랫폼에 높은 신뢰를 보이고 있다는 조사 결과가 나왔다.

코리아스타트업포럼(이하 코스포)은 최근 실시한 '미용의료 정보 플랫폼 사용도'에 대한 대국민 여론조사 결과 응답자의 약 90%가 '의료소비자 알 권리를 위해 플랫폼의 비급여 가격 정보가 더욱 투명하게 공개되기를 희망한다'고 답했다고 7일 밝혔다. 미용의료 정보 플랫폼을 사용한 적이 있는 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 한 이번 여론조사에서 미용의료 가격과 후기 정보 등을 제공하는 미용의료 플랫폼에 대한 소비자 만족도는 높게 나타났다. 실제로 응답자의 6%만이 플랫폼의 가격과 후기 정보를 신뢰하지 않는다고 답했다.

이는 응답자의 85%가 미용의료 병원 선택에 있어서 소셜미디어, 포털사이트 등 온라인에서 의료정보를 비교·검색하는 것을 중요하게 생각하고 있지만 '과장 및 거짓 정보가 많다'는 응답률이 73.5%에 달하고 과반수 이상(57%)이 정확한 시술가격 정보를 확인하기 어렵다고 답한 것과 대조적이다.

실제로 다수의 응답자는 미용의료의 가격이 투명하게 공개(90%)되고 후기 정보가 제공(80%)되기를 요구했다. 조사에 따르면 '실제 사용자의 후기가 도움된다'는 응답이 80%를 넘었다. 솔직한 시술 효과와 부작용을 알 수 있고(52.9%) 병원에서 불편했던 경험 등으로 피해야 할 병원을 알 수 있어서(26.9%) 도움된다는 응답이 많았다.

스타트업 업계는 이러한 상황에서 대한의사협회(이하 의협)의 사전심의 권한이 확대돼 가격과 후기 등의 정보제공이 금지된다면 소비자 불신이 더욱 가속화 돼 미용의료 시장의 안전과 성장 모두 현저히 저하될 것이라고 우려했다. 코스포에 따르면 보건복지부는 의료법 시행령 제24조에 '의료광고 자율심의기구가 사전심의 대상을 지정하는 방식'을 추가하는 입법예고를 추진하고 있다. 지난 6월 민주당 김성주 의원은 보건복지부가 추진하는 시행령 개정안과 동일한 내용의 법안을 발의했다. 핵심 내용은 현재 의료광고 자율심의기구를 운영하는 의협이 특정기업을 사전심의 대상으로 지정할 수 있도록 권한을 확대하는 것이다.

이에 코스포는 "불법 광고로부터 소비자의 건강과 권리를 보호하는 의료광고 심의 제도에 이견 없이 동의하지만 현재 의협이 주도하는 사전심의는 소비자의 알 권리를 침해하고 투명한 의료광고 시장에 역행하고 있다"면서 "의협의 사전심의 권한을 확대하는 보건복지부 개정안에 반대 입장을 강력하게 밝힌다"고 했다.

비급여 가격, 이용후기, 치료전후 사진 게재 등의 정보를 의료법이 허용하고 있음에도 불구하고 현재 의협이 자체 심의를 통해 불법으로 간주하고 있다는 게 스타트업 업계의 입장이다. 의협이 자체 심의를 통해 의료광고 상 가격, 후기, 치료전후 사진 모두를 금지함으로써 권한을 남용하고 미용의료 시장을 더욱 '깜깜이'로 만들고 있다는 것이다.

코스포는 "미용의료 광고 스타트업은 이미 불법 광고를 자체 검수하고 있으며 그 숫자는 의협의 두배를 넘어서고 있다"며 "이번 개정은 정확하고 투명한 정보를 원하는 소비자 요구에 역행하고, 중소병원의 시장진입을 막아 공정경쟁을 저해하는 결과를 초래할 것"이라고 했다.

