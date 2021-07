숨 고르는 코스피…3280대로 하락

코스닥은 강보합 유지

[아시아경제 이민우 기자] 전날 종가 기준 신고가를 기록한 코스피가 소폭 하락하며 3290대로 내려왔다. 코스닥은 여전히 '천스닥'을 유지하며 강세를 보이고 있다.

7일 코스피는 전날 대비 0.05%(1.62포인트) 떨어진 3303.59로 개장했다. 이후 오전 9시30분 기준 3285.22를 기록하며 주춤하는 모습이다.

투자주체별로는 코스피 시장에서는 개인 홀로 3129억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 446억원, 2708억원어치를 팔아치웠다.

대부분의 업종이 하락세다. 은행(-1.40%), 철강·금속(-1.39%), 통신업(-1.19%), 보험(-1.14%), 의료정밀(-1.06%) 등의 순서였다. 종이·목재(1.20%), 서비스업(1.20%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목은 상승한 종목이 다소 더 많았다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 4,500 등락률 +2.86% 거래량 2,794,997 전일가 157,500 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세투캉스의 계절...태양보다 뜨거운 서머랠리 치얼스 close 의 상승폭이 3.8%로 가장 컸다. 이어 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 415,000 전일대비 5,500 등락률 +1.34% 거래량 280,143 전일가 409,500 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세투캉스의 계절...태양보다 뜨거운 서머랠리 치얼스 close (2.2%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 852,000 전일대비 2,000 등락률 +0.24% 거래량 19,145 전일가 850,000 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세개선되는 투자심리…장중 코스피 3310선 돌파 close (0.8%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 110,744 전일가 267,000 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세개선되는 투자심리…장중 코스피 3310선 돌파 close (0.5%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 753,000 전일대비 6,000 등락률 +0.80% 거래량 119,808 전일가 747,000 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세투캉스의 계절...태양보다 뜨거운 서머랠리 치얼스 close (0.4%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 869,000 전일대비 4,000 등락률 -0.46% 거래량 40,708 전일가 873,000 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세투캉스의 계절...태양보다 뜨거운 서머랠리 치얼스 close (0.2%) 등의 순서였다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 1,500 등락률 -1.20% 거래량 781,050 전일가 125,000 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세투캉스의 계절...태양보다 뜨거운 서머랠리 치얼스 close (-1.2%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 233,500 전일대비 2,500 등락률 -1.06% 거래량 294,859 전일가 236,000 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 현대차 아이오닉 5, 英 오토 익스프레스 선정 '올해의 차'코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세 close (-1.0%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,600 전일대비 600 등락률 -0.74% 거래량 6,433,722 전일가 81,200 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 '반도체 회복' 삼성전자, 2분기 영업익 12.5조원 '깜짝 실적'(상보)[2보] 삼성전자 2분기 매출 63조·영업익 12.5조원…어닝서프라이즈삼성전자, 2Q영업익 12.5조원…전년比 53% 증가 close (-0.8%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,300 전일대비 400 등락률 -0.45% 거래량 560,252 전일가 88,700 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 신형 스포티지 '대박' 예고, 사전계약 첫날부터 1만6000대코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세 close (-0.7%) 등은 내렸다.

코스닥은 전날 대비 0.04포인트 오른 1045.00으로 출발했다. 이후 같은 시간 1045.41을 기록하며 강보합세를 나타내고 있다.

코스닥 시장에서도 개인 홀로 606억원 순매수했다. 역시 외국인과 기관은 각각 391억원, 184억원어치를 순매도했다.

업종별로는 제약(1.21$), 정보기기(0.99%), 소프트웨어(0.49%), 등은 상승한 반면 비금속(-1.77%), 반도체(-0.79%), 통신장비(-0.79%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 10위 종목들도 대체로 상승세였다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 83,000 전일대비 4,100 등락률 +5.20% 거래량 3,005,355 전일가 78,900 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세개선되는 투자심리…장중 코스피 3310선 돌파 close 의 상승폭이 6.2%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 167,800 전일대비 3,000 등락률 +1.82% 거래량 94,514 전일가 164,800 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세개선되는 투자심리…장중 코스피 3310선 돌파 close (1.8%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 216,900 전일대비 1,000 등락률 +0.46% 거래량 55,623 전일가 215,900 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세개선되는 투자심리…장중 코스피 3310선 돌파 close (1.1%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 96,500 전일대비 1,200 등락률 +1.26% 거래량 75,937 전일가 95,300 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세기관이 620억원 폭풍 매수한 ‘이 종목’ close (0.8%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 182,500 전일대비 1,400 등락률 -0.76% 거래량 42,752 전일가 183,900 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “CJ ENM, 방송·OTT가 성장 이끈다”코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세 close (0.3%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 77,400 전일대비 300 등락률 +0.39% 거래량 216,019 전일가 77,100 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세개선되는 투자심리…장중 코스피 3310선 돌파 close (0.2%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 114,500 전일대비 200 등락률 -0.17% 거래량 138,083 전일가 114,700 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세개선되는 투자심리…장중 코스피 3310선 돌파 close (0.1%), 등의 순서였다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 363,000 전일대비 3,200 등락률 +0.89% 거래량 7,881 전일가 359,800 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세개선되는 투자심리…장중 코스피 3310선 돌파 close 는 -0.5% 떨어졌다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 74,800 전일대비 1,300 등락률 -1.71% 거래량 374,368 전일가 76,100 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세개선되는 투자심리…장중 코스피 3310선 돌파 close 와 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,100 전일대비 250 등락률 -0.73% 거래량 207,886 전일가 34,350 2021.07.07 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세개선되는 투자심리…장중 코스피 3310선 돌파 close 는 보합을 보였다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr