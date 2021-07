'여성가족부 폐지' 또 다른 분열의 정치…윤희숙 "잘하도록 만드는 대안도"

조수진 "젠더 갈등 부추겨선 안 돼"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원과 하태경 의원이 2030세대 남성 표심을 잡기 위해 '여성가족부 폐지' 공약을 내세운 가운데 윤희숙 의원과 조수진 최고위원은 부처의 이름을 바꾸고 지금보다 더 잘할 수 있도록 만드는 대안까지 고려해야 한다고 밝혔다.

여가부 폐지 논란은 앞서 유 전 의원이 대선 공약으로 내세우면서 불거졌다. 유 전 의원은 6일 페이스북을 통해 "정부의 모든 부처가 여성 이슈와 관계가 있다"면서 "건강과 복지는 보건복지부가, 여성의 취업, 직장 내 차별, 경력단절여성의 직업훈련과 재취업 문제는 고용노동부가, 창업이나 성범죄와 가정폭력, 데이트폭력 등의 문제는 법무부와 검찰, 경찰이, 아동의 양육과 돌봄 문제는 보건복지부와 교육부가 담당해야 한다"고 주장했다. 그러면서 "대통령 직속으로 양성평등위원회를 설치하고 각 부처들이 양성평등 정책을 제대로 추진하도록 종합 조율하겠다"며 "타 부처 중복 예산은 의무복무를 마친 청년들을 위해 쓰겠다"고 말했다.

하 의원도 전날 국민의힘 청년 정치인 모임인 '요즘것들연구소' 시즌2 출범식에 참여해 "문재인 정부 들어 여가부는 사실상 젠더갈등 조장부가 됐다"며 여가부 폐지를 언급했다. 그는 "새로운 정부가 들어서면 여가부를 폐지하고 젠더갈등해소위원회를 대통령 직속으로 만들어 2030 세대에서 벌어지는 갈등 요소를 해소해야 한다"고 했다.

그러나 윤 의원은 7일 CBS라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연해 "여가부가 '인심'을 잃은 것은 맞지만 다른 부처에서 해결하기 어려운 일을 여기다(여가부에다) 떼어 놓은 것이기 때문에 가장 중요하게 고려해야 되는 것은 기능의 공백을 어떻게 할 것이냐에 대한 구상이 따라야 된다는 점"이라고 밝혔다.

윤 의원은 "여가부가 성추행에 대해서 적극 나서지 않았고 윤미향 씨 사건처럼 여성계에 일어난 일에 대해 굉장히 은폐, 축소 하면서 우리나라 여가부가 어떤 여성을 위해서 또는 양성평등을 위해서 어떤 가치를 지향하는 부처라는 믿음이 이제 없어졌다"면서도 "이걸 위원회로 올릴 것이냐 아니면 부처의 이름을 바꾸고 기능을 좀 더 분명하게 줘서 잘하도록 만들 것이냐의 두 가지 대안이 있다"고 말했다. 이어 "제가 그 두 분이 말씀하신 어제 얘기만으로는 두 가지 대안 중에서 한 가지 대안으로 미리 정해야 한다는 근거를 느끼지 못 했다"고 했다.

조수진 최고위원도 전날 페이스북을 통해 "문재인식 '분열의 정치'를 비판하면서 새로운 형태의 분열을 꾀하는 것, 분열을 획책해 이익을 취하려는 작태는 더 비판 받아야 한다"며 여가부 폐지를 언급한 윤 전 의원과 하 의원을 비판했다.

조 최고위원은 "용어 자체가 오해를 부를 수 있는 '여성할당제'를 '양성평등제'로 바꾸고 '여성가족부'를 '양성평등부' 등으로 부처 이름을 바꾼다거나 보건복지부와 업무를 조정할 필요성은 분명히 있다"면서도 "'양성평등'을 촉진하기 위한 부처나 제도는 더이상 필요 없다는 식으로 젠더 갈등을 부추긴다거나, 그것을 통해서 한쪽의 표를 취하겠다고 해서는 또 다른 결의 '분열의 정치'를 하자는 것"이라고 지적했다.

