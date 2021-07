편의점, 상반기 와인 매출 최대 3배 늘었다

[아시아경제 김유리 기자] 상반기 편의점 와인 매출이 전년 대비 최대 3배 이상 늘어난 것으로 집계됐다. 코로나19 이후 자리잡은 '홈술' 문화, 1만원 전후의 가성비 와인, 온라인 주류 판매 허용 등으로 와인에 대한 관심이 크게 늘면서다.

◆편의점 4사 와인 매출 158.9% ↑

7일 업계에 따르면 CU, GS25, 세븐일레븐, 이마트24 등 편의점 4사의 올 상반기 평균 와인 매출 신장률은 지난해 같은 기간 대비 158.9%에 달한다. 편의점 별로 지난해 상반기보다 약 2~3배 높은 매출을 올린 것으로, 두 자릿수 신장률을 기록한 2019년(83%)과 지난해(91%)와 비교해도 뚜렷하게 높은 수준이다.

가장 높은 신장률을 기록한 곳은 세븐일레븐이다. 올 상반기 매출 신장률이 221%에 달한다. CU와 GS25 역시 각각 140%, 132% 신장했다. CU의 올 상반기 월 평균 와인 판매량 40만병 수준으로 상반기 약 240만병을 팔았다. 이마트24 역시 상반기 와인 판매량이 143만병으로 반기 기준 역대 최대 판매량을 기록했다. 이마트24 관계자는 "지난해 판매량 173만병의 80%를 상반기에 팔았다"며 "하반기까지 목표치인 300만병 판매 달성은 무난할 것"이라고 말했다.

◆‘싸게·친근하게·편하게’ 전략 통했다

편의점 와인 시장은 지난해 코로나19 발생으로 외부 활동이 줄어들고 '홈술' 트렌드가 가속화되면서 급성장했다. 편의점들은 1만원 전후 가성비 와인을 해외 유명 와이너리와 연계해 잇따라 선보이는가 하면, 이달의 추천 와인 등을 운영하면서 소비자들이 큰 고민 없이 와인을 접하게 했다. 여기에 애플리케이션을 통해 집에서 예약을 하고 가까운 편의점에서 해당 제품을 수령하는 방식을 도입, 보다 다양한 와인을 편의점 채널을 통해 소비하게 유도했다.

이같은 변화에 통상 '와인 비수기'로 알려진 봄·여름 매출도 오름세를 보이고 있다. 세븐일레븐은 "지난해 여름(6~8월) 와인 매출은 전년 동기 대비 67.5% 증가하며 봄(3~5월) 42.3%, 겨울(1~2월) 22.9% 보다 높은 수치를 보였다"며 "지난달 역시 와인 매출이 209.6% 신장하는 등 성수기, 비수기를 따로 구분할 수 없는 상황"이라고 말했다. 이마트24 역시 지난달 대대적인 비수기 행사를 통해 35만병 이상의 와인을 판매했다.

판매 채널 역시 확대되고 있다. GS25는 지난 3월부터 주류 스마트오더 플랫폼 '와인25플러스'를 GS샵 온라인, 모바일 채널 등으로 확대했다. 이후 4~6월 와인25플러스 매출은 직전 동기 대비 평균 6배 이상 신장했다. 지난 4월부터 CJ푸드빌, 오늘연구소, 이랜드이츠 등과 손잡고 선보인 '콜키지 프리' 서비스 운영 후 와인25플러스 플랫폼 유입률은 2배 이상 급증했다.

