손보업계, 때 아닌 '1등' 경쟁…출혈경쟁 재연 우려

메리츠화재·KB손보 선점戰

빅5체제 순위 변화 바람

"민원 관리 신경 써야" 지적도

[아시아경제 오현길 기자]손해보험업계에 때 아닌 ‘1등’ 경쟁이 벌어지고 있다. 대형 손보사들이 선두 도약을 내걸면서 영업 드라이브를 강하게 걸면서다. 수십년째 소위 ‘빅5’ 체제로 순위 변동이 없었던 업계에 변화의 바람이 불고 있는 모양새다.

일각에서는 순위 경쟁보다는 고질적인 문제로 꼽히는 소비자 민원 해결 및 손해율 관리 실패로 인한 보험료 인상과 소비자 피해 전가 등 소비자 신뢰 회복을 우선해야 한다는 지적도 나온다.

7일 보험업계에 따르면 김용범 메리츠화재 부회장은 최근 사내 메시지를 통해 2024년까지 손보업계 1위로 도약하겠다는 목표를 제시했다. 김 부회장은 "가치 극대화를 위해 노력한 상반기에 대한 평가는 100점 만점에 80점"이라며 "매출 순위는 4위지만, 실질적 계약가치는 압도적 1위였다"고 평가했다. 그러면서 2024년 당기순익 목표로 1조5000억원을 제시했다. 이는 삼성화재 작년 순익 7668억원보다 2배 높은 수치다.

의욕적인 목표를 뒷받침하는 것은 장기인(人)보험이다. 메리츠화재 장기인보험 시장점유율은 현재 16~17%가량이다. 약 20%를 차지하고 있는 삼성화재에 이어 두 번째다. 이 점유율을 20%까지 높이겠다는 게 김 부회장의 목표다. 그는 올해 신년사에서도 "올해 인보험시장 점유율을 높여 1위를 목표로 하고 있다"고 말했다.

김기환 KB손해보험 대표도 지난달 출범 6주년 기념식에서 업계 1등에 도전하겠다는 뜻을 다시 한번 강조했다. 김 대표는 올해 초 취임 일성으로 "KB손보가 보유한 ‘최초’, ‘유일’, ‘1등 DNA’ 등의 자긍심을 되살려 평범한 보험사가 아닌 ‘보험 그 이상의 보험’으로 당당히 1등에 도전하는 KB손보가 되자"며 새 경영목표로 업계 1등 도약을 밝혔다.

KB손보는 3년 연속 이어진 당기순익 하락세를 올해에 전환해야 하는 과제를 안고 있다. 2017년 3605억원이던 당기순이익은 2018년 1892억원, 2019년 1605억원, 지난해 1406억원으로 지속적으로 감소했다. 올들어서도 아직까지 개선 조짐을 보이지 않고 있다. 1분기 당기순이익은 전년 동기 대비 10.9% 줄어든 688억원에 그쳤다. 결국 최근 100여명 규모의 희망퇴직을 단행했다.

대신 KB손보는 마이데이터와 헬스케어 시장에서 돌파구를 마련하고 있다. 손보사로는 유일하게 금융위원회로부터 마이데이터 예비허가를 받았으며, 최근에는 공공의료데이터 활용에 대한 조건부승인을 공용기관 생명윤리위원회로부터 받았다.

업계에서는 손보사 최고경영자(CEO)들의 잇따른 1등 선언에 또 다시 출혈경쟁이 재연되는 것 아니냐는 우려의 목소리가 나온다. 손보사 17개 CEO들이 모여 설계사 쟁탈전이나 과도한 시책·사업비 경쟁을 중단하자면서 자율결의를 한 것이 불과 2년 전 일이다. 매년 늘어나는 민원 관리도 신경을 써야 한다는 지적도 있다. 올 1분기 손보사 민원건수는 9278건으로, 생보사 6392건 대비 45.1% 많은 수준이다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr