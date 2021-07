강동구 천호8구역, 재정비촉진구역 지정…정비사업 근거마련

서울시 도시재정비위 결과

천호3·성내1·강북4구역은 존치관리구역으로 전환…개별건축 가능해져

[아시아경제 김혜민 기자] 서울시 강동구에 위치한 천호8구역이 재정비촉진구역으로 지정됐다. 정비사업 근거가 마련되면서 사업에도 속도가 날 것으로 보인다.

서울시는 6일 제5차 도시재정비위원회를 열고 이 같은 내용이 담긴 '천호·성내재정비촉진계획 변경안'을 수정가결했다고 7일 밝혔다.

이번 결정에 따라 천호8재정비존치정비구역은 주민의견을 수렴, 정비사업 추진을 위해 재정비촉진구역으로 지정됐다. 공공임대주택 확보에 따라 기존 상업지역의 주거비율·주거용적률 완화, 사회복지시설 신설 등을 담은 재정비촉진계획도 마련됐다. 향후 조합은 구체적인 건축계획을 수립할 예정이다.

이와 반대로 일몰해제된 성내1, 천호3재정비촉진구역은 존치관리구역으로 전환됐다. 이들 구역은 앞으로 지구단위계획으로 관리돼 개별 법령에 따른 건축이 가능해질 전망이다.

아울러 도시재정비위원회는 정비예정구역에서 직권해제돼 존치정비구역으로 관리되고 있던 강북구 미아동 62-7번지 일대 강북4존치정비구역도 존치관리구역으로 변경했다. 이는 강북구청장이 주민공람, 구의회 의견청취·공청회 절차 등을 거쳐 변경을 요청한 지역이다.

서울시 관계자는 "존치관리구역으로 변경되면서 개별 건축 등이 가능해져 주민불편사항이 해소될 것으로 기대된다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr