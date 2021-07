'여가부 폐지' 꺼내든 유승민에…이수진 "성별 갈등 조장…한심할 따름"

[아시아경제 박현주 기자] 이수진 더불어민주당 의원(비례)이 유승민 전 국민의힘 의원의 여성가족부(여가부) 폐지 주장에 "저명한 정치인이 저런 식으로 성별 갈등을 조장하는 모습이 한심하게 느껴질 따름"이라고 강력 비판했다.

앞서 야당 대선주자인 유 전 의원은 6일 페이스북을 통해 '여가부 폐지'를 공약했다. 그는 "여성가족부가 과연 따로 필요하냐. 인구의 절반이 여성이고 정부의 모든 부처가 여성 이슈와 관계가 있다"며 "여성의 건강과 복지는 보건복지부, 경력단절 여성의 재취업 문제는 고용노동부, 성범죄와 가정폭력·데이트 폭력 등의 문제는 법무부와 검찰·경찰, 아동의 양육과 돌봄 문제는 보건복지부와 교육부가 담당하면 된다"고 주장했다.

이 같은 유 전 의원 주장에 이 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "안 그래도 디지털 성범죄 대응 등에 쓸 여가부 예산도 부족한 시점에 타 부처 사업과 중복되는 예산은 의무복무를 마친 청년들을 위해 쓰겠다니. 그러면서 '나는 상당히 페미니스트'라고 하냐"며 "이준석 국민의힘 대표의 발언을 갖다 쓴 줄 알았다"고 꼬집었다.

이 의원은 "여가부 장관은 유 전 의원 주장처럼 정치인이나 대선캠프 인사에게 전리품으로 주는 자리가 아니다"라며 "수많은 청소년 시설, 가족을 위한 지원, 성범죄 대응 등 우리 사회의 차별을 해소하고 사회취약계층이나 소수자 이슈를 중점적으로 다루기 위해 필요한 부처"라고 설명했다.

이어 "물론 타 부처에 비해 규모도 작고 예산도 적어 성과를 내기가 쉽지 않다"면서도 "그렇다고 이 부처를 없애자는 건 문제의 본질을 빗겨 간 해결책"이라고 지적했다.

이 의원은 자신이 국회 여성가족위원회 위원임을 강조하며 "여가부가 제 역할을 다 할 수 있도록 국민의 관심과 촘촘한 정책 수립이 필요한 시점이라고 생각한다. 유 전 의원 발언은 절대 여성 정책을 더 챙기려는 말로는 보이지 않는다"고 유 의원의 공약을 평가 절하했다.

한편 유 전 의원은 지난 2017년 대선 때도 여가부 폐지 공약을 내건 바 있다. 당시 여성계를 중심으로 "섣부른 판단"이라는 비판이 나오자 유 전 의원은 "저는 상당히 페미니스트"라고 해명했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr