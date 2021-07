중기중앙회, 서부발전과 ‘중소기업 지원 확대’ 맞손

中企제품 구매 확대 등 판로지원

[아시아경제 김희윤 기자] 중소기업중앙회는 한국서부발전과 코로나19로 어려운 중소기업에 대한 지원 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 업무협약으로 양 기관은 ▲중소기업제품 구매비율 확대 ▲중소기업 판로지원제도인 ‘조합추천 수의계약’ 제도 활용 확대 ▲중소기업의 해외진출 지원을 통한 해외 판로 확대 지원 ▲실무협의체 구성 및 정례회의 운영 등을 위해 공동 노력하기로 뜻을 모았다.

박형덕 한국서부발전 사장은 “에너지 공기업으로서 사회적 책임을 다하는 동시에 이번 협약을 계기로 중소기업 지원 확대를 위한 정기적인 소통을 지속하겠다”고 말했다.

서승원 중기중앙회 상근부회장은 "중소기업에 직접적으로 도움을 줄 수 있는 부분이 판로 지원인데, 수의계약 한도가 확대된 만큼 중소기업 지원제도인 ‘조합추천 수의계약제도’ 이용을 장려할 것으로 기대된다'며 "중소기업제품 구매비율도 확대해 중소기업에 실질적인 도움을 주길 바란다”고 밝혔다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr