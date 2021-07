손정의가 픽한 스타트업 대표…SNS서 주52시간 ‘설전’

남세동 보이저엑스 대표 “주52시간 규제, 의도치 않은 결과 맞이할 것”

세이클럽 만든 천재 개발자…페북 글에 누리꾼들 갑론을박

“참담한 심정…지식노동자 대체 쉽지 않아”

[아시아경제 이준형 기자] "집값 규제 등 수많은 ‘K 해결책’들이 그랬듯 주 52시간 규제도 과거와 의도를 너무 중요시한 나머지 전혀 의도치 않은 미래의 결과를 맞이하게 될 것 같다."

‘천재 개발자’로 알려진 국내 인공지능(AI) 스타트업 대표가 사회관계망서비스(SNS)에서 주 52시간 근무제를 비판하며 누리꾼들과 ‘설전’을 벌여 화제다. 이달부터 근로자 수 50인 미만 기업도 주 52시간제 영향권 안에 들어선 가운데 업계는 "할 말을 했다"는 반응이다. 반면 일부 스타트업 직원들은 "스타트업 직원도 노동자"라며 반박했다.

7일 업계에 따르면 AI 스타트업 ‘보이저엑스’의 남세동 대표는 최근 페이스북을 통해 주 52시간제에 대한 비판을 제기했다. 주 52시간제가 고부가가치를 창출하는 정보기술(IT) 스타트업의 산업적 특성을 제대로 반영하지 못했다는 지적이다. 지난 3일 남 대표는 "7월1일부터 보이저엑스 같은 작은 회사도 주52시간의 적용을 받게 됐다"면서 "참담한 심정"이라고 밝혔다. 그러면서 "52시간 규제는 그들(직원들)에게 직장이라는 시공간을 마음껏 활용할 기회를 제한한다"면서 "하향 평준화, 사다리 걷어차기, 조삼모사의 미래가 걱정된다"고 지적했다.

보이저엑스는 최근 ‘투자계 큰손’ 손정의 회장의 소프트뱅크벤처스 등에서 300억원 규모의 시리즈A 투자를 유치해 이목을 끈 회사다. 남 대표는 네오위즈의 채팅 서비스 ‘세이클럽’, 네이버의 카메라 애플리케이션(앱) ‘B612’ 등을 개발한 개발자 출신이다.

해당 게시글이 올라오자 댓글 수백 개가 달리며 누리꾼들의 갑론을박이 이어졌다. 한 누리꾼은 "주 52시간이라는 족쇄로 업무적 역량을 확장하고 싶은 이들의 근로의욕과 이를 직·간접적으로 지원하려는 회사의 수단 자체가 원천적으로 막혔다"면서 "(주 52시간제를) 굳이 모든 기업에 일괄적으로 적용시키는 건 다소 무리가 있었다"며 공감을 표했다. 반면 다른 누리꾼은 "자발적 헌신과 타의에 의한 과다근로는 쉽게 구분되기 어렵다"면서 "한때 야근을 많이 할 때 상사의 평가는 ‘쟤가 일에 열정이 있어서 스스로 열심히 해’였다"고 지적했다.

남 대표는 6일까지도 누리꾼들의 반응에 잇따라 댓글을 다는 등 설전을 벌였다. 그는 "주 52시간 이상 일하면 오히려 에너지가 부족해 일을 못하게 되지 않는가"라는 지적에 "일주일에 얼마나 일할 수 있는지는 사람마다 다르다"고 반박했고, "인력이 부족하면 사람을 더 뽑아야 하는 것 아닌가"라는 지적에 대해서는 "지식노동자는 대체하기 쉽지 않아 사람 뽑는다고 해결되지 않는다"고도 했다.

이 같은 논박에 대해 업력 5년의 IT 스타트업의 한 대표는 "해야 할 말을 대신 해줬다"면서 "남 대표뿐 아니라 지식산업 내 기업 대부분이 같은 생각일 것"이라고 말했다. 최성진 코리아스타트업포럼 대표는 "목표지향적으로 일하는 스타트업은 속도가 생명"이라며 "기존 정규직·생산직 중심의 노동법이 근본적으로 맞지 않는 측면이 있다"고 했다. 최 대표는 "근로시간을 측정하지 않는 재량근무제를 도입한 스타트업이 많다"면서 "투자자에게 약속한 기한을 지키는 등 프로젝트가 한 시기에 집중되는 경우가 잦은 까닭"이라고 덧붙였다.

반면 핀테크 스타트업에 근무하는 한 직원은 "자아실현은 스타트업에서 일하는 목표 중 하나지만 고된 노동을 이어가며 이루고 싶지는 않다"면서 "많은 스타트업들이 이미 주 40시간 자율근무제를 성공적으로 정착시켰다"고 했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr