CJ온스타일, 이소라 프로젝트서 ‘인기 명품’ 판매…다양한 가격 혜택

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 여름을 맞이해 ‘이소라 프로젝트’에서 인기 명품을 선보인다고 7일 밝혔다. 톰포드 선글라스 2종과 버버리 베스트셀러 8품목을 최대 20% 할인된 가격에 판매하고, 24개월 무이자 할부를 제공하는 등 다양한 가격 혜택을 제공한다.

오는 11시 오전 10시에는 CJ온스타일이 이탈리아에서 공식 수입한 톰포드 2021 SS 선글라스를 홈쇼핑 채널 중 단독으로 선보인다. 톰포드의 이번 여름 컬렉션 중 가장 활용도 높은 두 가지 품목을 엄선해 이번 방송에서만 한정 판매한다.

시그니처 선글라스는 한국인의 얼굴형에 맞게 디자인된 클래식한 스타일로 색상은 블랙, 크리스탈, 브라운이 준비됐다. 뉴트로 선글라스는 얼굴을 작아 보이게 하는 사각 쉐입이 특징인 상품이다. 색상은 블랙, 블랙골드, 로즈골드 세 가지 렌즈로 얇은 프레임 덕분에 복고 느낌과 세련된 느낌을 함께 연출한다. 두 품목 모두 톰포드의 상징인 T로고를 이중 도금 기법으로 새겨 고급스러운 분위기를 자아낸다. 특가로 10% 할인된 가격에 선보이며 무이자 15개월 할부가 적용된다.

오는 18일에는 버버리의 베스트셀러를 최대 20% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 멋스러우면서도 착용감이 가벼워 실용적인 가로네 폴로 티셔츠, 옥스포드 폴로 티셔츠 등도 판매한다. 이날 홈쇼핑 채널 중 CJ온스타일에서 최초로 버버리를 상징하는 하본 하프 트렌치코트가 공개된다. 영국의 전통적인 스타일로 대표되는 버버리 트렌치코트만의 매력이 담겨있는 제품이다. 이번 방송 시에는 무이자 24개월 할부가 적용된다.

CJ온스타일 관계자는 “최신상 제품을 단독으로 선보이고 최초 공개 상품을 마련하는 등 명품 쇼핑을 고려하는 고객들을 위해 만반의 준비를 갖췄다”며 “지속적으로 희소성 높은 제품을 확보해 고객들에게 취향 쇼핑의 즐거움을 제공할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr