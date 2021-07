투썸, CJ대한통운·락앤락과 ‘탄소ZERO 협의체’ 업무협약

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스가 탄소 저감을 위한 민간 협의체 출범에 참여하며 ESG 활동 강화에 나선다고 7일 밝혔다.

투썸플레이스는 이날 서울시 중구 서소문로 CJ대한통운 본사에서 CJ대한통운, 락앤락과 ‘탄소ZERO 협의체’ 업무협약 체결식을 진행했다. 업무협약은 카페, 물류, 생활용품 업계를 대표하는 3사가 뜻을 모아 플라스틱 업사이클링을 위한 선순환 생태계를 조성하고, 각 사 친환경 프로젝트와의 연계를 통한 유기적인 ‘탄소ZERO 다자 간 협력 체계(Collective impact)’를 구축하는 것을 목표로 추진됐다.

투썸플레이스는 다음 달부터 올해 11월까지 매장에서 사용한 일회용 플라스틱을 수거해 실생활에 유용한 업사이클링 아이템을 제작한다.

이를 위해 투썸플레이스 매장에서 고객이 사용한 일회용 플라스틱 컵을 세척·건조해 수거 박스에 담아 배출하면 매장 배송을 담당하는 CJ대한통운 배송 기사가 매장 물류 배송 차량으로 회수하는 '친환경 순환 물류 시스템’을 도입한다. 약 4개월간 10톤가량의 폐플라스틱을 수거해 다양한 업사이클링 아이템을 제작할 방침이다.

