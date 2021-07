내일 도쿄올림픽 대한민국선수단 결단식

우리나라 선수 232명·지원인력 120여 명 파견

문화체육관광부와 대한체육회는 8일 오후 3시 올림픽공원 올림픽홀에서 '2020 도쿄하계올림픽 대한민국선수단 결단식'을 한다고 7일 전했다. 올림픽 선수단은 물론 김부겸 국무총리, 황희 문체부 장관, 이기흥 대한체육회장 등이 참석해 선전을 다짐한다.

이번 올림픽에 우리나라는 선수 232명, 지원인력 120여 명 등 350여 명을 파견한다. 문체부는 코로나19 확산으로 국민적 우려가 큰 만큼 대한체육회, 질병관리청, 외교부 등과 협력해 안전을 도모한다. 이번 결단식에서도 참석자 규모 축소, 대상 제한(사전 코로나 검사 음성확인자·예방접종자), 출입 전 사전 문진, 전신 소독 등 각종 방역 조치를 시행한다.

관계자는 "세계적인 위기상황에서 대회가 열리는 만큼 선수단의 안전과 선전을 위한 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr