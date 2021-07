하나카드, '몰테일 플러스 카드' 출시…"해외가맹점 1.7% 할인"

국내 온라인 가맹점 1.7%·오프라인 0.7% 청구할인

[아시아경제 기하영 기자]하나카드가 해외 직구 및 배송 서비스 전문 기업인 몰테일과 '몰테일 플러스 카드' 출시했다고 7일 밝혔다.

이 카드는 국·내외의 온라인 쇼핑몰을 이용하는 고객을 위한 특화 서비스를 제공하는 상품이다. 특히 해외 온·오프라인에서 카드 사용이 많은 고객에게 큰 혜택을 제공하고 혜택 제공 시 전월 실적에 따른 제한이 없다.

주요 서비스로는 ▲모든 해외 가맹점에서 결제 시 1.7% 청구할인 ▲국내 온라인 가맹점에서 결제 시 1.7%, 오프라인 가맹점에서 결제 시 0.7% 청구할인 혜택을 제공한다. 또 몰테일 이용 고객들을 위해 ▲몰테일캐시 2% 적립, 묶음배송 3달러 할인, 델라웨어 배송료 1달러 할인 혜택도 제공된다.

연회비는 국내 전용, 국내외겸용(마스터카드) 모두 1만5000원이다.

이달 말까지 카드 출시 기념 이벤트도 진행한다. 모든 하나카드로 ▲몰테일 직구페이 100달러 이상 충전 시 선착순 500명 대상 30달러 추가 충전 ▲몰테일 배송비 선착순 500명 대상 10달러 즉시할인 혜택을 받을 수 있다. 추첨을 통해 당첨된 1명에게는 LG OLED TV 65인치 경품도 추가 제공된다.

이 이벤트는 하나카드의 해외여행 및 쇼핑 관련 특화 플랫폼인 '지랩'에서 참여가 가능하며, '몰테일 플러스 하나카드 겟! 빅 이벤트'에 접속해 응모 후 몰테일에서 하나카드로 결제 시 혜택을 적용 받을 수 있다.

하나카드 관계자는 "해외직구에 대한 관심과 수요가 많아지면서 고객들의 니즈를 만족시키기 위해 몰테일과의 제휴카드를 기획했다"며 "몰테일 플러스 카드로 하나카드 고객들이 더욱 차별화된 혜택으로 몰테일을 이용하고 해외직구를 즐길 수 있길 바란다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr