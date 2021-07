SK브로드밴드, 스마트폰·드론 기반 전국 생방송시스템 구축

SK텔레콤 산업현장관제 솔루션 활용

고화질 뉴스 손쉽게 제작·송출 가능

[아시아경제 차민영 기자] SK브로드밴드가 스마트폰과 드론 촬영만으로도 고화질의 뉴스를 제작해 송출할 수 있는 전국 생방송 시스템을 구축했다.

SK브로드밴드는 SK텔레콤과 전국 생방송 제공 시스템을 공동 개발해 '우리동네 B tv' 생방송 뉴스와 프로그램 제작에 적용한다고 7일 밝혔다.

이번 솔루션은 스마트폰, 드론 등으로 촬영한 영상을 무선망으로 전송하는 SK텔레콤의 산업현장관제 솔루션 'T라이브캐스터'를 생방송 제작 환경에 맞게 최적화해 만든 것이다.

기자들은 휴대전화로도 현장에서 풀 HD 화질의 방송을 할 수 있고, 방송국 부조정실에서는 현장 카메라를 원격 제어해 취재 현장을 지원할 수도 있다. 방송국은 최대 100개 라이브 영상을 중계 방송할 수 있고 수신된 현장 영상에서 오디오만 선택해 방송에 사용할 수도 있다. 기존 현장 중계차가 들어가기 힘든 곳을 촬영하거나 시민 참여 기반 방송을 제작하는 것도 쉬워진다.

SK브로드밴드는 "시간 제약과 비용 부담 없이 지진이나 대형사고 현장 뉴스를 신속 정확하게 전달할 수 있고 기존 방송 사각지대에서 소외되는 국지적인 재난 발생시에도 지역민에게 필요한 정보를 공백없이 전달할 수 있게 됐다"고 설명했다.

SK브로드밴드는 경기지역을 시작으로 서울, 인천, 부산, 대구, 전주, 중부 지역 방송국에 T라이브캐스터 영상수신장치를 단계적으로 구축할 예정이다. 현재 수원, 기남, abc, 한빛 지역 생방송 뉴스에 T라이브캐스터를 활용 중이다.

고영호 SK브로드밴드 케이블방송본부장은 “효율적인 생방송 체계를 구축하면서 시민 리포터의 방송 참여와 긴급 생방송 편성 등이 용이해졌다”며 “드론, 드라이빙캠 등을 활용한 신규 포맷 제작도 가능해지는 등 테크 기반의 방송제작 혁신을 지속 추진해 우리동네 B tv 시청자의 만족도를 높여 나갈 것”이라고 밝혔다.

