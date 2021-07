중진공-중부발전, 감사 품질 향상 위해 '맞손'

자체감사활동 및 반부패·청렴 위한 사회적 책무 공동이행 협력

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단은 7일 한국중부발전과 '자체감사 품질 향상 및 성과 제고를 위한 감사업무 협약'을 체결했다고 밝혔다.

양 기관은 감사업무 전반에 대해 협력체계를 구축·운영함으로써 자체 감사기구의 상호 발전을 도모하고 공공기관 감사 전문성 강화와 사회적 책무 이행을 통한 사회적 가치 실현에 힘을 모을 예정이다.

구체적으로 ▲자체감사 품질 향상을 위한 감사기법·우수사례 공유 ▲감사 관련 정보·기술 교류 ▲감사 전문인력 지원·합동교육 실시 ▲공공기관의 사회적 책무 이행을 위한 상호협력 등을 확대하기로 했다.

곽성근 중진공 상임감사는 "중진공은 기관 간 감사업무 협력 확대 등을 통해 공공기관의 반부패·청렴에 대한 국민들의 높은 기대수준에 부응할 수 있도록 노력할 것"이라면서 "반부패·청렴을 위한 사회적 책무 이행 활동을 공동 추진함으로써 국민에게 신뢰받는 공공기관으로 거듭나겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr