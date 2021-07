SKT, 하나카드 ‘마이데이터’ 구축 나선다…TACO 기반

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 자체 개발한 클라우드 컨테이너 관리 솔루션 ‘TACO(SKT Autonomous Cloud Orchestrator)’를 기반으로 하나카드의 마이데이터를 구축한다고 7일 밝혔다.

이번 구축은 양사가 지난 5월 체결한 마이데이터 사업자 서비스 구축사업 계약에 따른 것이다. 하나카드의 마이데이터 서비스는 프라이빗 클라우드 형태의 데이터 저장소에 구축되며 오는 8월 초 오픈 될 예정이다.

특히 SK텔레콤은 금융권 최초로 구축 과정에서 자체 개발한 기업전용 클라우드 컨테이너 관리 솔루션을 적용한다. TACO는 마이데이터 사업자가 시장 환경 변화에 맞춰 빠르게 새로운 서비스를 추가하거나 기존 서비스를 업데이트할 수 있도록 유연한 관리를 지원하는 핵심 솔루션이다.

예를 들어 고객들의 마이데이터 서비스 접속이 폭증하는 일이 발생해 서버가 다운될 위험이 있을 경우 TACO는 관리자를 대신해 자동으로 서비스 서버 용량을 늘려주고 최적화 하는 역할을 한다. 기존 1~2일이 소요됐던 신규 애플리케이션 적용 시간도 1시간 내로 가능하다. 앞서 SK브로드밴드 Btv 서비스에 적용한 결과, Btv의 시스템 총소유비용(TCO)을 50% 이상 절감하고 개발·운영 생산성은 30%이상 개선하는 효과를 얻었다고 회사측은 설명했다.

SK텔레콤은 이번 하나카드 마이데이터 서비스 구축을 계기로 TACO 솔루션이 개인화 마케팅을 원하는 유통 기업, 스마트 팩토리 솔루션 구축 · 관리를 원하는 제조 기업 등 산업 전반에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

최일규 SK텔레콤 클라우드 컴퍼니(CO)장은 “TACO를 적용한 하나카드 마이데이터가 금융권의 서비스 혁신에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”며 “TACO솔루션은 프라이빗, 퍼블릭 클라우드에 관계 없이 적용 가능하므로, 앞으로 금융 · 미디어 · 제조 · 유통 등 다양한 산업별 혁신 활동에 활용될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr