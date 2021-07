“비 오는 날엔 막걸리”…GS25, 막걸리 매출 43.3%↑

[아시아경제 임춘한 기자] 올해 본격적인 장마가 시작되면서 편의점에서 막걸리 매출이 크게 증가했다.

7일 GS25에 따르면 지난달 25일부터 지난 4일까지 비가 온 날의 막걸리 실적을 살펴본 결과 해당 기간 비가 오지 않는 날 대비 막걸리 매출이 43.3% 높았다. 또한 고객들이 막걸리와 함께 구매하는 안주 상품은 편육(9.3%), 족발(6.4%), 보쌈(4.7%), 두부(4.6%) 순으로 나타났다.

최근 막걸리를 구매하는 주요 고객층이 변화하고 있다. GS25에서 막걸리를 구매하는 고객 중 2030세대는 지난해 6월 기준 27.1%에서 33.0%로 증가했다. 색다른 맛과 우수한 품질을 자랑하는 상품들이 출시되고, 재미있고 신선한 마케팅 활동으로 인해 막걸리가 MZ세대들에게 큰 인기를 얻었기 때문으로 분석된다.

GS25는 지난달 전용 막걸리 상품인 우리술대한민국쌀막걸리를 출시했다. 국내산 쌀을 100% 사용해 기존 막걸리 상품 대비 쌀 함량을 20% 증량하고, 올리고당을 사용으로 자연스러운 단맛을 느끼게 해 젊은 고객들을 사로잡을 수 있도록 만들었다.

GS25 관계자는 “최근 장마로 막걸리를 드시는 고객분들이 크게 늘어나는 것에 맞춰 전용 막걸리 상품을 선보이게 됐다”면서 “앞으로도 가까운 편의점에서 맛있는 막걸리와 궁합 좋은 안주까지 만나볼 수 있도록 새로운 상품 출시에 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.

