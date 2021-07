"숨겨진 금광"…폭스, 기상예보 시장 출사표

[아시아경제 조유진 기자] 미디어업계 거물 루퍼트 머독 일가가 소유한 폭스 코퍼레이션이 미디어업계 숨겨진 금광으로 불리는 기상예보 시장에 출사표를 냈다고 6일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.

미 방송, 뉴스, 스포츠 중계 채널 사업자인 폭스 코퍼레이션은 올 하반기 24시간 기상예보 채널 '폭스 웨더' 출범을 목표로 미 전역에서 스타 기상캐스터 영입전에 나섰다.

작년 미 대선을 치르면서 큰 타격을 받은 폭스뉴스를 비롯해 CNN과 MSNBC 등 뉴스 전문 채널의 시청률이 올 상반기 전년동기대비 38%나 급감한 데 대한 대안이다.

이에 대해 외신들은 폭스 코퍼레이션의 이번 기상채널 신설은 미디어 시장 급변 상황을 반영한다고 평했다.

NYT는 "스마트폰 등 날씨 정보 이용 확대로 기상예보 시장은 미디어 업계에서 숨겨진 금광 같은 존재"라며 "일반에 널리 알려지지 않았을 뿐 상당한 수익을 창출한다"며 이 같이 지적했다.

실제로 미국의 원조 일기예보 채널인 '웨더채널'의 시청자 수는 올 상반기 7% 증가했다.

ABC뉴스의 수석 기상학자인 진저 지는 "기후 변화와 환경 문제가 앞으로 10년간 가장 중요한 뉴스라는 것을 이해하는 것은 그리 어려운 일이 아니다"라고 말했다.

웨더채널도 2026년까지 스트리밍 서비스 구독자 3000만명 확보를 목표로 스트리밍 서비스에 진출하겠다고 밝혔다.

웨더채널을 소유한 엘런미디어그룹의 바이런 앨런 최고경영자(CEO)는 "이제 사람들은 기상 정보시장이 얼마나 크고 중요한 것인지 이해할 것"이라고 말했다.

