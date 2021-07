[굿모닝 증시] "美증시, 경기확장 약화 우려에 '주춤'…韓증시도 쉬어갈 듯"

기대 밑돈 ISM 서비스업 PMI…안전자산 선호심리↑

[아시아경제 이민우 기자] 미국 증시가 경기 확장 약화 우려와 코로나19 델타 변이 바이러스 확산, 안전자산 선호 심리 상승 등의 영향으로 하락 마감했다. 국내 증시도 이에 따른 부정적인 외국인 수급 여파라 하락세가 예상된다.

6일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전날보다 0.60% 하락한 3만4577.37에 마감했다. 같은 기간 S&P500지수는 0.20% 떨어진 4343.54에, 기술주 중심 나스닥지수는 전장보다 0.17% 오른 1만4663.64에 거래를 마쳤다.

◆서상영 미래에셋증권 연구원=미국 공급관리협회(ISM)이 발표한 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 지난달에는 역대 최고치인 64.0을 기록했으나 이번달에는 예상치(63.5)에도 못 미치는 60.1을 기록했다. 기준선(50.0)을 상회하며 13개월 연속 확장세가 유지되고 있지만 경기 확장세 둔화 우려가 부각됐다. ISM측은 코로나19 이전으로 빠르게 정상화되고 있으나 공급망 중단, 물류 지연, 고용 인력 부족, 상품가격 상승 등이 위축 요인으로 작용했다고 발표했다. 이에 시장이 경기 확장세 정점통과(피크아웃) 우려가 부각된 것이다. 여기에 델타 변이 바이러스가 여전히 확상되는 양상도 우려를 더욱 높였다. 이 결과가 발표되자 상승세였던 미국 10년물 국채 금리는 결국 1.4%를 하회했다.

전일 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비OPEC 주요 산유국들의 협의체인 ‘OPEC 플러스(OPEC+)’가 예정됐던 장관급 산유국 회의를 취소하면서 국제유가는 수요가 빠르게 회복되고 있지만 8월까지 감산 규모 유지 기대감에 상승했다. 다만 백악관에서 이를 면밀히 감시하고 있으며 미국인들이 저렴한 에너지를 사용할 권리가 있다고 발표하면서 하락 전환했다. 이라크가 합의되지 않을 경우 OPEC 내부 가격 경쟁이 시작될 수 있다고 경고한 점도 영향을 끼쳤다. 이에 한때 76달러를 넘어섰던 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 73달러로 하락했다.

한국 증시는 미국 증시에서 경기 회복세 피크아웃 논란이 불거진 점, 국제유가 하락과 달러 및 엔화 강세, 금 가격 상승 등 안전자산 선호심리가 높아진 점이 부담으로 작용할 전망이다. 이날 장전 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 80,400 2021.07.07 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세LG의 비밀병기! 삼성전자 잡는다! close 의 실적 발표라는 긍정적인 요인에도 불구하고 코로나19 확산과 이 같은 안전자산 선호 심리 확대에 부정적인 외국인 수급 여파로 하락세가 예상된다.

◆김유미 키움증권 이코노미스트=미국의 기대인플레이션이 지난 5월 이후 추가상승이 제한되고 있다. 미국 기대인플레이션율(BEI) 5년과 10년 기준 모두 지난 5월 중순 각각 2.77%, 2.56%까지 빠르게 상승한 이후 이달 들어 각각 2.50%, 2.33%까지 하락했다. 미국 연방준비제도(Fed)가 최근 물가 상승에 대해 일시적이라는 입장을 연달아 주장한 가운데 급등세를 보인 일부 품목들의 가격 상승세가 둔화되는 등 복합적인 요인이 작용한 것으로 보인다.

반면 실물 물가지표들의 오름세는 빠르게 나타나고 있다. 그 중 연준에서 발표하는 클리블랜드 연방준비은행의 조정평균 방식(trimmed mean method) 소비자물가지수와 애틀란트 연은에서 공개하는 비탄력적 소비자물가지수(Stickty CPI)에 주목하고 있다.

클리블랜드 Trimmed Mean CPI 는 일시적 가격 급등락 항목(상·하위 각각 8%)를 제외한 물가지수로 지난달 2.6%까지 상승하며 2012년 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 또한 CPI 품목 중가격조정 빈도가 상대적으로 낮은 품목들을 추출한 후 가중평균해 산출한 비탄력적 소비자물가지수(Stickty CPI) 상승률 역시 2.7%까지 급등했다.

이는 일시적 요인으로 급등세를 보였던 물가 상승률이 둔화되더라도 높은 수준의 근원물가 흐름이 예상보다 장기화될 수 있음을 시사한다. 특히 미국 주택시장 과열에 대한 우려가 제기되는 상황에서 임대료를 중심으로 한 주거비의 상승세는 인플레이션 압력을 자극하는 변수 중 하나로 작용할 소지가 있다. 결국 물가지표들이 예상보다 높게 나오는 상방 서프라이즈가 계속될 수 있으며 이에 맞춰 기대인플레이션도 우상향 흐름을 보일 경우 국채금리의 상승 압력과 변동성을 다시 자극할 수 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr