칸영화제 재개 알린 봉준호 "영화는 멈춘 적 없다"

"영화제가 끊어졌다는 느낌 전혀 들지 않아"

"2년 전보다 여유로운 마음…매일 시나리오 써"

"영화제는 멈춘 적이 있었을지라도 영화는 한 번도 멈춘 적이 없다."

한국어로 세계 최대 영화 축제의 재개를 알린 봉준호 감독의 말이다. 6일(현지시간) 프랑스 남부도시 칸을 찾아 미국 배우 조디 포스터, 스페인 영화감독 페드로 알모도바르, 미국 영화감독 스파이크 리와 함께 칸국제영화제의 개막을 선언했다.

봉 감독은 2019년 '기생충'으로 최고상인 황금종려상을 받았다. 이듬해 수상자는 나오지 않았다. 코로나19 확산으로 영화제가 열리지 못했다. 봉 감독은 공백을 메우는 역할을 부여받았다. "집에서 시나리오를 쓰고 있는데 티에리 프레모 집행위원장의 연락을 받았다. 영화제에 한 번의 끊어짐이 있었는데, 그걸 연결해달라고 부탁했다."

봉 감독은 다시 모인 세계 영화인들 앞에서 영화의 연속성을 강조했다. 그는 "뤼미에르 형제의 영화에서 기차가 달린 뒤로 수백 년 동안 지구상에서 영화는 단 한 번도 멈춘 적이 없다고 생각한다"면서 "여러분들이 모여있는 모습을 보니까 영화제가 끊어졌다는 느낌이 전혀 들지 않는다"고 밝혔다. 이어 "오늘 이 자리에 모인 위대한 필름 메이커, 아티스트 여러분들이 그것을 증명해주고 있다고 생각한다"고 말했다.

봉 감독은 개막식에 앞서 레드 카펫 위에서 근황도 전했다. 황금종려상을 받은 뒤 어떻게 지냈냐는 질문에 "너무 기쁘면서도 정신이 없어서 시간이 어떻게 지나갔는지 모르겠다"면서 "이번에는 훨씬 여유로운 마음으로 왔다"고 밝혔다. 새로운 작업이 힘들지 않냐는 물음에는 "상 받으면서도 매일 시나리오를 썼다. 어제도 시나리오 쓰다가 여기에 왔다"고 말했다. 코로나19 여파로 영화 관람에 어려움은 없었냐는 질문에는 "영화를 보는 게 일상이라 집에서 스트리밍, 블루레이로 많이 봤다"고 설명했다.

한편 개막식 무대에는 경쟁부문 심사위원으로 선정된 배우 송강호도 자리했다. 봉 감독이 등장하자 환하게 웃으며 재회의 기쁨을 나눴다.

