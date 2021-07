"네이버페이, 상반기 17조7000억원 결제"…역대 최대

[아시아경제 부애리 기자] 네이버페이의 올해 상반기 결제액이 17조7000억원에 달한다는 조사 결과가 7일 나왔다.

앱 분석 서비스 와이즈앱·와이즈리테일은 한국인이 신용카드·체크카드·계좌이체·소액결제 등으로 결제한 금액을 표본 조사한 결과를 이날 발표했다. 네이버페이의 결제추정금액은 역대 최대로 작년 대비 41% 증가한 것으로 조사됐다.

와이즈앱에 따르면 네이버페이의 결제추정금액은 지난 3월 처음 3조원대를 기록한 후 지난달에는 3조1000억원으로 월간 결제금액도 역대 최대를 기록한 것으로 나타났다.

네이버페이는 지난달 1711만명이 월평균 18만1680원을 결제해 총 3조1000억원을 결제한 것으로 추정됐다.

6월 네이버페이의 연령별 결제금액 분포는 20대가 17.4%, 30대가 37.5%, 40대가 26%, 50대 이상이 19.4%로 30대에서 가장 많이 결제한 것으로 조사됐다.

네이버페이의 결제추정금액은 만 20세 이상 개인 소비자가 신용카드, 체크카드, 계좌이체, 휴대폰 소액결제로 스마트스토어, 웹툰, 음악, 광고 등으로 결제·충전한 금액을 측정했다.

