After 코로나 시대 금천구 청소년 지금 괜찮나요?

9일 오후 2시 유튜브 스트리밍 온라인 포럼 개최... ‘코로나 시대 금천구 청소년 위기 트렌드 진단’ 결과 공유, 시사점 논의

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 9일 오후 2시 지역 내 청소년기관 관계자와 전문가 등과 함께 '금천구 청소년 지금 괜찮나요?' 라는 주제로 온라인 포럼을 개최한다.

구와 금천구 청소년상담복지센터는 코로나 시대 청소년 위기문제에 대해 고찰하고 지역사회의 역할 및 향후 발전 방향을 모색하기 위해 이번 행사를 기획했다.

이번 포럼은 유튜브 스트리밍을 통해 실시간으로 진행되며, 1부는 ‘코로나 시대 금천구 청소년 위기 트렌드’ 진단과 ‘After 코로나 시대, 금천구 청소년안전망의 역할’에 대한 논의가 진행될 예정이다.

2부에서는 금천구 청소년 위기 트렌드 진단을 통해 나온 주요 결과와 관내 사이버 폭력에 대한 관심을 반영해 ‘사이버폭력으로부터 우리 청소년을 어떻게 지킬까?’라는 주제로 경찰인재개발원의 서민수 교수의 강의가 진행된다.

안정적인 포럼 운영을 위해 2부 강의는 사전 녹화 후 실시간 송출하는 방식으로 진행될 예정이다.

신청대상은 청소년, 보호자, 교사 등 청소년 문제에 관심 있는 누구나 가능, 7월7일까지 금천구홈페이지, SNS 등에 게시된 홍보물의 QR코드를 스캔, 신청서를 작성해 제출하면 된다.

유성훈 구청장은 “유례없는 코로나 상황을 돌아보며 우리 청소년들이 다시 희망으로 나아가기 위한 포럼을 기획하고 준비, 청소년들을 보다 효과적으로 돕기 위한 방법을 함께 찾는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회가 함께 하는 든든한 사회적 안전망 형성을 위해 최선을 다 하겠다”고 밝혔다.

