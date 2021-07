홈플러스, 국내 유일 수박 명인과 협업…‘명인명장수박’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 국내 유일 수박 명인 이석변 농부와 손잡고 ‘명인명장수박’을 판매한다고 7일 밝혔다. 전국 점포와 홈플러스 온라인에서 구매 가능하며, 오는 14일까지 행사카드 결제 시 3000원 할인 혜택을 제공한다.

명인명장수박은 2011년 농촌진흥청 ‘대한민국 최고 농업기술 명인(채소부분)’에 선정된 국내 유일 수박 명인 1호 이석변 농부와 수박 명장 3인의 손길을 거쳐 탄생했다. 명인이 쌓은 수십 년의 노하우로 자식을 기르듯 정성으로 보듬고 키운 상품이다.

수박 재배 최적의 조건을 갖춘 전라북도 정읍에서 온 명인명장수박은 연중 풍부한 일조량과 비옥한 토양에서 자라나 꽉 찬 과육과 아삭한 식감을 자랑한다. 기존 수박 대비 높은 12브릭스 이상의 당도를 갖춰 맛이 일품이며 씨가 적어 먹기도 편하다.

수박 품질 관리를 위해 다양한 연구도 진행 중이다. 이석변 명인은 품질 관리 매뉴얼을 마련하고 매년 시험재배를 통해 정읍에 맞는 수박 품종 발굴을 위해 노력하고 있다. 관계자들은 토양관리, 환경관리, 병해충방지, 당도향상 등의 재배기술 교육을 받는다. 농업기술센터, 농산물산지유통센터, 정읍단풍미인조합공동사업법인, 전북대 농대 교수, 수박 시험장, 농가가 모여 주1회 스터디 모임도 진행한다.

홈플러스 관계자는 “명인명장수박은 수년 전부터 전라북도 정읍에 계신 명인과 여러 차례 논의를 통해 기존 수박과는 차별화된 식감, 당도, 포장으로 선보이게 됐다”며 “신선식품의 경쟁력을 한층 높이기 위해 야심차게 선보인 상품이며, 앞으로도 뛰어난 품질의 상품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr