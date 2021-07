경북도, 가족친화인증 中企에 융자·경영컨설팅 지원

7일 오후 2시 경북여성가족플라자서 '금리우대 협약'

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경상북도는 7일 오후 2시 경북여성가족플라자 다목적홀에서 '가족친화인증 중소기업 금리우대 협약'과 '가족친화경영 실천 민관협의체 발대식'을 갖는다.

이날 협약식은 이철우 도지사, 임성훈 대구은행장, 금동명 농협은행 경북영업본부장이 참석한다. 협약 내용은 ▲가족친화인증 중소기업 대출 금리우대(대구은행 0.2% 이내, 농협은행 경북영업본부 0.5% 이내) ▲중소기업 경쟁력 제고를 위한 경영컨설팅 지원 등이다.

경북도는 근로자의 일?가정 양립을 위한 가족친화제도가 주로 대기업, 공공기관 위주로 이용되는 한계를 해결하기 위해 2020년부터 중소기업 중심가족친화인증기업 육성사업을 총예산 12억7000만 원을 들여 경북여성정책개발원 위탁으로 진행해 오고 있다.

이번 협약의 혜택 대상은 도내 소재한 가족친화인증 중소기업 106개사(2020년말 기준)이다. 가족친화인증 컨설팅 및 직장교육, 중소기업 환경개선, 가족친화 프로그램 지원과 더불어 기업의 활용도가 높을 것으로 예상된다.

또한 이날 가족친화 경영에 앞장서고 있는 가족친화인증 중소기업 대표 30명과 관련 전문가 2명으로 구성된 '가족친화경영 실천 민관협의체' 발대식이 함께 마련된다.

이철우 경북도지사는 "일·생활 균형을 실천하는 가족친화인증기업이 늘어날수록 기업과 근로자의 지속 가능한 성장 기반이 견고해진다"며 "가족친화경영을 실천하는 기업을 아낌없이 지원할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr