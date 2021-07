11번가, 링크샵스와 동대문 패션 판매자 지원 나선다

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 오는 8월 31일까지 동대문 패션 B2B 플랫폼 ‘링크샵스’와 패션 카테고리 판매자들을 지원하는 제휴 서비스를 제공한다고 7일 밝혔다. 양사간 신규 회원에게 각각 사입 수수료 면제, 판매 수수료 감면 등 판매자 지원 혜택을 준다.

행사 기간 11번가 판매자가 링크샵스 구매회원으로 신규 가입 시 2주 동안 사입 수수료 3.3%가 전액 면제된다. 반대로 링크샵스 회원이 11번가 판매자로 가입하면 입점 이후 3개월 간 트렌드패션 카테고리 판매 수수료를 절반 이상 저렴한 6%(결제수수료 포함)로 감면해주고 상품 광고 시 활용할 수 있는 10만원 상당의 광고 쿠폰 패키지 등을 혜택으로 지급한다.

11번가는 동대문 패션 구매대행 서비스를 제공하는 링크샵스와의 협업이 동대문 패션 상품 사입을 기반으로 하는 트렌드패션 카테고리 내 판매자들의 사업 운영 부담을 덜고, 신규 입점을 희망하는 중소 패션 판매자들에게도 성장동력이 될 것으로 기대하고 있다.

11번가 관계자는 “코로나19 장기화로 판매에 고전했던 패션 카테고리 내 판매자들을 위해 마련한 서비스로 링크샵스에서 사입 수수료 없이 상품을 구입하고 11번가를 통해 판매 수수료 혜택을 받고 판매하는 선순환 효과를 가져올 것”이라면서 “상생협력과 동반성장을 위한 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

