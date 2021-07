서울시, 하반기 '서울우수공공디자인 인증제' 접수

출시 또는 출시예정인 벤치, 볼라드, 가로등 등 공공시설물 대상

선정제품 2년간 인증마크 사용, 공공디자인진흥위원회 심의 면제 혜택

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 벤치, 볼라드, 휴지통, 펜스 등 공공시설물 중 우수한 제품을 대상으로 '제27회 서울우수공공디자인 인증제'를 시행한다고 7일 밝혔다.

2009년부터 시행된 '서울우수공공디자인 인증제'는 도시경관을 개선하고 체계적으로 관리하여 안전하고 쾌적한 도시를 만드는 데 기여하고 있다.

인증 신청대상은 벤치, 휴지통, 자전거보관대, 볼라드 등 시장에 출시된 공공시설물 또는 출시예정인 시제품(20종)이며, 인증제품으로 선정되면 공공디자인진흥위원회 심의 면제, 시·자치구 및 산하기관 대상 제품 홍보 등 혜택을 받는다.

8월 2일부터 8월 9일까지 서울우수공공디자인 홈페이지에서 접수된 제품은 11일부터 1차 온·오프라인 서류심사를 시작으로 2차 현물심사, 최종 ‘공공디자인진흥위원회’ 심의를 거쳐 11월 중 최종 선정될 예정이다.

인증기간이 만료된 제품 중 납품실적이 있는 경우에는 재인증을 신청할 수 있다. 재인증 신청제품은 현장실사를 통해 디자인, 유지·관리 등을 확인하고 결격사유가 없는 제품에 한하여 인증기간 2년이 연장된다.

한편 서울시에서는 '서울우수공공디자인 인증제'에 미선정된 제품의 업체를 대상으로 1대 1 전문가 맞춤형 지도를 제공하는 ‘서울디자인클리닉’ 프로그램을 운영하고 있다.

이혜영 서울시 디자인정책과장은 “서울시는 인증제품이 적재적소에 쓰일수 있도록 인증제품 홍보 등의 행정적인 지원을 아낌없이 제공할 것”이라며 “서울우수공공디자인>인증제가 코로나로 인해 어려움을 겪고 있는 디자인 업계에 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr