베이조스, 아마존 CEO 내려놓자마자 순자산 세계 신기록

美 국방부, MS와의 클라우드 계약 취소 발표에

아마존 주가 4.7% 급등

[아시아경제 권재희 기자] 제프 베이조스 아마존 창업주가 최고경영자(CEO) 자리를 내려놓자마자 자산 세계 신기록을 세웠다.

6일(현지시간) 블룸버그통신은 아마존 주가가 4.7% 오르면서 베이조스의 자산도 84억달러(약 9조 5256억원) 증가해 순자산이 총 2110억달러(약 239조 2740억원)에 이르렀다고 보도했다.

이날 아마존의 주가 급등은 미 국방부가 마이크로소프트(MS)와 체결한 100억달러규모(약 11조 3770억원)의 클라우드 사업 계약을 철회한다고 발표하면서다.

당초 이 사업은 클라우드업계 1위인 아마존이 유력한 수주업체로 꼽혔으나 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 압력행사에 최종적으로 MS가 선정됐다. 아마존은 국방부를 상대로 이의소송을 제기하는 등 수주 업체 선정을 둘러싼 논란이 이어져왔다.

블룸버그 억만장자 지수에 따르면 지금까지 최고 순자산 기록은 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 지난 1월에 달성한 2100억 달러였다. 당시 머스크는 블룸버그 억만장자 지수에서 3년 넘게 1위였던 베이조스를 제치고 순자산 1위로 등극했다.

하지만 지난 3월 중순 이후부터는 아마존의 주가가 20% 가까이 오르면서 다시 베이조스가 1위 자리를 지켜오고 있다.

특히 베이조스의 이번 신기록은 지난해 팬데믹 영향으로 아마존 주가가 급등하면서 베이조스의 순자산도 한때 2069억 달러까지 치솟았던 기록을 넘어선 것이라고 블룸버그는 전했다.

지난 2월 아마존 경영 일선에서 손을 떼겠다고 선언한 베이조스는 이달 5일부로 CEO직을 공식적으로 내려놨다. 하지만 여전히 회사 주식 11%를 보유한 최대 주주로서 영향력을 행사하고 있다.

한편 이날 기준 베이조스에 이어 머스크가 순자산 총 1808억 달러(약 205조272억원)로 2위 자리를 유지했다. 3위는 베르나르 아르노 루이뷔통모에헤네시(LVMH) 회장으로, 순자산 1685억 달러(약 191조790억원)를 기록했다.

