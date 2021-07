‘탄소포인트제’ 참여, 대전 10만 세대 육박

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 탄소포인트제에 참여한 가구 수가 10만 세대에 육박하는 것으로 집계된다.

7일 대전시에 따르면 탄소포인트제는 시민이 자발적으로 참여해 생활 속에서 에너지 사용량을 줄여 온실가스 감축을 실천하는 프로그램이다.

가정·상가·아파트 단지 등지에서 전기, 상수도, 도시가스 사용량을 줄이면 그에 따른 온실가스 감축량에 대해 탄소포인트를 부여하고 누적된 포인트에 상응하는 인센티브를 제공하는 방식이다.

대전에선 지난달 말 기준 9만9000여세대가 이 프로그램에 참여하고 있다. 이는 대전 전체 세대수 65만7000여세대의 15% 수준이다.

앞서 시는 그간 아파트 단지, 시·구 홈페이지, 방송(CMB 자막 광고) 등으로 탄소포인트제에 관한 홍보를 지속적으로 실시해 왔고 지난해 4만9807세대에 5억900만원의 인센티브를 지급했다.

무엇보다 올해 대전은 정부합동평가 지표인 탄소중립제 참여 가구수 증가율 7%를 상반기에 조기 달성됐다는 점에서 의미를 부여받는다.

임묵 시 환경녹지국장은 “효과적인 온실가스 감축을 위해선 가정과 상업 등 비산업 분야의 탄소포인트제 참여가 절실하다”며 “아낀 만큼 되돌려 받는 탄소포인트제에 대전 시민의 적극적인 참여를 당부드린다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr