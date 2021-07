[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 임대주택에 거주하는 주거 취약계층의 주거환경 개선 지원사업을 펼친다.

GH는 6일 도내 주거 취약계층의 주거 환경 개선을 위해 사랑의열매, 경기광역자활센터와 협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

이날 협약은 비용 문제로 인해 세대 내 물품이동과 청소 등에 어려움을 겪는 임대주택 입주민을 지원하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 입주민의 주거환경 개선을 위한 재원을 지원하고, 경기 사랑의열매와 경기광역자활센터가 청소, 물품정리 등 사업수행을 담당한다.

지원 대상은 GH 임대주택에 거주하는 기초수급대상자와 차상위 계층이다.

이헌욱 GH 사장은 "앞으로도 GH의 임대주택에 거주하는 경기도민에게 쾌적한 주거공간을 제공하기 위해 노력하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr