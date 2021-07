군위군, '병해충' 드론방제 민간 협업체제 … 자격증 교육반 운영

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 군위군 농업기술센터는 6일 군위읍 정리 일원에서 드론을 이용한 긴급병해충 협업 공동방제를 실시했다고 7일 밝혔다.

이번 방제는 그동안 농업기술센터, 농정과, 농협중앙회 군위군지부, 군위농협, 팔공농협 관계자들이 사전 연석회의를 통해 병해충 방제 문제를 다방면으로 고찰하고 각계의 반응을 토대로 진행됐다.

방제 작업은 군위읍, 소보면, 효령면, 우보면, 의흥면 일원에 수도작에 발생해 확산 우려가 있는 도열병·멸구류 등을 대상으로 50㏊에서 진행됐다. 이번 방제 지역은 부녀자농업인, 고령농업인 등 악성 농작업에 애로가 있는 농가다.

군위군은 4차산업 핵심분야인 드론을 농업현장에 활용하기 위해 농업인을 대상으로 농업용 드론 운행 자격증 교육반을 운영하고 있다. 그동안 방제단원 10여 명이 자격증을 취득, 방제단을 구성했다.

농업기술센터 신회용 소장은 "군위군이 보유하고 있는 우수한 드론 운영 재원들을 활용하고 관계기관과 긴밀히 협조해 방제면적과 대상 작목을 확대해 나갈 것"이라고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr