'민주화운동 명예수당' 신설, 서울시 '月 10만원' 수당 지급

만 65세 이상 대상자에게 지원…소득조건 때문에 ‘생활지원금’ 제외 대상도 수혜

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 민주주의 발전을 위해 헌신한 민주화운동 관련자를 예우하기 위해 ‘민주화운동명예수당’을 신설해 이달부터 지원을 시작한다고 7일 밝혔다.

서울시는 서울에 거주하는 만 65세 이상 민주화운동 관련자 본인에게 매달 10만 원을 전액 시비로 지원하고 ‘민주화운동명예수당’을 받는 민주화운동 관련자가 사망했을 경우 유족에게 장제비(장례 지원비) 100만 원도 지원한다.

‘생활지원금’은 소득기준(기준 중위소득 100% 이하)에 따라 지원한다면 ‘민주화운동명예수당’은 연령 기준에 해당되면 지급한다. 그간 소득조건 때문에 생활지원금을 받지 못했던 고령의 민주화운동 관련자들도 새롭게 수혜를 받을 전망이다. 다만 ‘생활지원금’과 중복지원은 안 된다. 서울시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례? 등 민주화운동 관련 다른 법령 등에 따른 지원을 받고 있는 경우도 대상에서 제외된다.

서울시는 8일부터 거주지 관할 동주민센터에서 별도 기한 없이 상시 신청을 받을 계획이다. 만 65세 이상 민주화운동 관련자 본인이어야 하고 신청일 현재 서울시에 주민등록을 두고 6개월 이상 계속 거주하고 있어야 한다.

지급 여부는 신청 후 20일 이내(장제비는 10일 이내)에 확인할 수 있다. 지급대상자로 확정되면 민주화운동명예수당은 매월 말일, 장제비는 신청 후 15일 이내 지급된다.

곽종빈 자치행정과장은 “민주화운동명예수당 신설로 소득조건 때문에 생활지원금 지원대상이 될 수 없었던 고령의 민주화운동 관련자들이 지원을 받을 수 있게 됐다”며 “앞으로도 서울시는 민주주의 발전 과정에서 희생하신 분들을 기억하고 예우하는 사회 분위기를 조성하기 위해 노력을 다하겠다”고 말했다.

