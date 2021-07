샘표, 초복 앞두고 '요리에센스 연두' 활용한 채소 보양식 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 샘표가 초복을 앞두고 채소 보양식 만들기 연두 온라인 요리 교실을 진행한다고 7일 밝혔다. 샘표는 이번 요리 교실에서 ‘보양식=육식’이라는 고정관념을 깨는 채소 보양식 메뉴를 소개한다.

이날 오후 3시 요리에센스 연두 공식 인스타그램 라이브를 통해 진행되는 '우리맛 클래스' 주제는 ‘채소와 연두로 슬기롭게 보내는 복날 연두 레시피’다. 버섯, 두부 등을 이용해 순식물성 콩 발효 요리에센스 연두로 맛을 낸 채소 보양식 ▲채개장 ▲두부콩국수 ▲수박 속껍질 초무침을 만드는 법을 공유할 예정이다.

'우리맛 클래스'에서는 우리맛 연구원들이 채팅창을 통해 시청자와 실시간으로 소통할 예정이며, 라이브 방송이 종료된 뒤에는 요리에센스 연두 공식 유튜브와 인스타그램을 통해 다시 보기가 가능하다.

연두 담당자는 “매년 복날 즈음이면 채소만으로 즐길 수 있는 보양식을 고민하는 분들이 많아 연두 채소 보양식 클래스를 진행하게 됐다”며 “콩을 발효한 100% 순식물성 요리에센스 연두로 고기를 넣지 않아도 깊은 맛이 일품인 맛있는 채소 보양식을 만들어 올 여름을 건강하게 보내시기 바란다”고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr