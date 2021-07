정청래 "尹, 에너지 '에'자도 몰라… 알리바이 작성하느라 애쓴다"

[아시아경제 김초영 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 6일 이틀 연속 탈원전 비판 행보를 이어가고 있는 윤석열 전 검찰총장을 향해 "서울중앙지검장, 검찰총장 단물을 쏙 빼먹고 이제 와서 탈원전 반대를 정치적 명분으로 삼는 것은 옳지도 않거니와 전후 사실에 부합하지 않는다"고 비판했다.

정 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 '윤석열의 사후 알리바이'라는 제목의 글에서 "문재인 대통령의 탈원전 에너지 정책은 대선 공약이었다. 탈원전 때문에 대선 출마를 결심했다면 지난 2017년 대선 직후 검찰을 떠났어야 하지 않은가"라며 이같이 말했다.

그는 "에너지 정책의 에자도 모르는 사람이 탈원전 본래 취지를 알고 말하는 건가. 사후 알리바이 작성하느라 애쓴다"며 "정치인은 팩트, 의도, 태도에 유의해야 한다. 검은 의도를 알만한 사람은 다 알 것"이라고 비난했다.

그러면서 "한때 대선 후보 지지율 조사에서 본인을 빼달라고 했는데 이는 할리우드 액션이었나"라며 "검찰총장 하다 보니 욕심이 생겼다고 솔직하게 말하는 게 최선"이라고 지적했다.

윤 전 총장은 5일 주한규 서울대 원자핵공학과 교수를 만난 데 이어 이날 대전 카이스트에서 원자력공학 전공생들과 간담회를 열고 문재인 정부의 탈원전 정책을 성토했다.

그는 간담회 후 기자들에게 "장기간 검토와 국민적 합의를 거쳐 진행됐어야 하는 에너지 정책이 너무 갑작스럽게 이뤄진 것은 문제"라며 "무리하고 성급한 탈원전 정책은 반드시 바뀌어야 한다"고 말했다.

이어 "원자력 에너지라는 게 영화에서 보는 것처럼 그렇게 위험천만한 것이 아니다"라며 "일본 후쿠시마 원전 사고도 일본의 지반과 관련한 문제이지 원전 자체 문제는 아니었다"고 강조했다.

