BGF에코바이오, 화이트바이오 글로벌 인증 모두 획득

[아시아경제 임춘한 기자] BGF에코바이오는 세계적으로 권위있는 친환경 생분해성·퇴비화 인증인 OK Compost Industrial을 획득했다고 7일 밝혔다. 이로써 화이트바이오 산업에서 가장 권위있는 글로벌 인증인 OK Compost Industrial, BPI, CMA를 모두 보유한 국내 유일의 업체가 됐다. 지난 2019년 생분해성 발포 플라스틱 제조 기술 보유 기업 KBF를 인수하고 친환경 시장에 본격적으로 뛰어든 지 약 2년 만에 이룬 성과다.

화이트바이오 산업은 식물 등 재생가능한 자원을 이용하거나 미생물, 효소 등을 활용해 기존 화학산업의 소재를 바이오 기반으로 대체하는 산업이다. 산업통상자원부가 화이트바이오 산업 활성화 전략을 확정하는 등 정부의 주도 아래 민간 투자가 확대되고 있다.

OK Compost Industrial과 BPI 인증은 해당 인증을 획득한 제품이 퇴비화 조건에서 자연적으로 생분해되며 그 결과물로 생산되는 퇴비는 중금속과 독성 함량이 기준 미만으로 낮기 때문에 원예나 농사 등에 재사용될 수 있음을 나타낸다.

OK Compost Industrial 인증은 벨기에의 ISO 표준 인증기관인 TUV Austria에서 발급하며 주로 유럽에서 통용된다. BPI 인증은 생분해성제품기구에서 발행하는 북미지역의 생분해성·퇴비화 인증제도다. CMA 인증은 산업 퇴비화 관련 사업을 영위하고 있는 기관인 CMA가 발급하는 인증이다. CMA는 인증 요청 제품의 샘플을 직접 수령해 8주간의 퇴비화 과정을 관찰한 후 합격 여부를 결정한다. 해당 인증은 미국과 캐나다 등에서 사용되고 있다.

BGF에코바이오는 국내 시장에서는 기존 PLA 용기 대비 품질 안정성이 대폭 개선된 제품들을 선보였다. 그 결과 자체 브랜드를 선보인지 약 8개월 만에 롯데푸드, CJ제일제당, 대경F&B 등에 PLA 샌드위치·반찬 용기 등의 납품 계약을 체결하는 사업적 성과를 거뒀다.

BGF에코바이오는 올해 하반기 중 완공 예정인 1만5623㎡ 규모의 청라공장이 가동되면 늘어난 국내외 시장의 수요에 충분히 대응 할 수 있는 생산능력도 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

정종구 BGF에코바이오 중앙기술연구원장은 “이번 환경인증 획득은 우리나라의 화이트바이오 제품이 세계 무대에서도 인정받았다는데 그 의미가 깊다”며 “유통, 제조 등 다양한 산업에서 화이트바이오 제품이 활용돼 전세계적으로 일어나고 있는 플라스틱 폐기물 및 환경오염 문제에 대응할 수 있도록 지속적인 연구개발을 이어갈 계획”이라고 말했다.

