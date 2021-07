상주시, 75세 이상 백신 2차 접종자 92% … 전세버스까지 가동

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 상주시는 75세 이상 어르신, 노인시설 종사자 및 입소자 등을 대상으로 한 화이자 백신 2차 접종을 지난 5일 완료했다.

7일 상주시에 따르면 지난 4월 상주시실내체육관 구관에 코로나19 예방 접종센터가 개소됐다. 이후 1차로 1만2551명(95.9%)에 이어 2차로 1만1983명(91.6%)이 접종을 받았다. 75세 이상 어르신과 노인시설 종사자 및 입소자는 1만3088명이다.

상주시는 어르신들의 접종률을 높이기 위해 거주 읍면동에서 접종센터까지 1일 15대(35~37회) 전세버스를 운영했다. 또 상주시보건소, 상주시청, 상주소방서, 상주경찰서, 육군 5837부대 4대대, 자원봉사센터, 읍면동 행정복지센터, 이·통장 등 유관기관이 적극적으로 협조했다.

7~8월에는 소방·경찰·해경 등 30세 미만 사회 필수 인력, 고3 학생 및 고교 교직원, 50대 시민이 상주시 예방접종센터 등에서 접종을 받게 된다.

강영석 상주시장은 "안전한 접종을 위해 적극적으로 협조해주신 시민과 유관단체에 깊은 감사를 드린다"면서 "7월부터 일반 시민들의 백신 접종이 계획돼 있는 만큼 해당 연령대별 접종 일정을 확인해 적극 참여해 달라"고 당부했다.

