이재명 "민주당 경선 팀워크위해 말아껴…야권 공세엔 동네북 감당해보겠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 최근 여야를 불문하고 자신을 겨냥한 집중 공격에 대해 "'동네북 인생', 더 채우고 더 노력하겠습니다"라며 "피하지 못할 숙명이라면 기쁘게 감당하겠다"고 밝혔다.

특히 더불어민주당 대선 예비경선(컷오프) 과정에서 경쟁 후보들의 일방적인 공격에 대해서는 "(민주당 내)팀워크가 깨지면 본선이 위험해진다"며 "저도 할 말 다하고 싶지만, 견뎌야 한다"는 입장을 피력했다.

이 지사는 6일 페이스북을 통해 "(과거)성남시장 재임 중 하루하루 공격받지 않고 넘어가는 날이 없었다. 허위와 왜곡이 법의 옷을 입고 무차별적으로 두들기던 경기도지사 시절도 마찬가지였다"며 "그 신세가 어디 가지 않네요"라고 최근 자신을 향한 공세에 대해 운을 뗐다.

이어 "(대선 경선 참여 후)여기저기 참 많이 두들겨 맞는 것 같다"며 "익숙해질 만도 한데 때때로 여전히 아프다. 이 모든 게 다 저의 부족함 때문이라 생각한다. 더 채우고, 더 노력하겠다"고 다짐했다.

이 지사는 하지만 '동네북' 인생이 그리 나쁘기만 한 것도 아니다고 전했다.

그는 "사람들은 위험한 일이나 억울한 일이 생기면 세상에 도움을 구하려고 필사적으로 '동네북'을 두드려 왔다"며 "같이 나누고 싶은 기쁜 일이 생겨도 '동네북' 두들기며 함께 춤추고 흥을 나눈다. 딱히 이유도 모르겠는데 그저 사는 게 답답할 때 막힌 속 풀려고 정신없이 '동네북'을 두드리기도 한다"고 했다.

또 "'동네북' 역할을 기쁘게 감당하려고 한다"며 "저뿐만 아니라 정치하는 사람들 모두의 숙명과도 같은 역할이 바로 동네북일 것"이라고 덧붙였다.

나아가 "피하지 못할 거면 기쁘게 즐기겠다"며 "'동네북 이재명'을 많이 두드려 달라. 대신 매번 너무 아프게 만 두드리지는 마시고 때론 좀 따뜻하게 보듬어도 달라, 비틀거릴지언정 결코 쓰러지지 않겠다"고 약속했다.

이 지사는 앞서 이날 오전 서울 여의도 글래드호텔에서 38명의 국회의원들이 공동 주최한 '부동산시장법 제정 국회토론회'에 참석한 뒤 기자들로부터 '대선 후보 1위로 올라가면서 사이다 발언이 좀 톤 다운된 거 같다'는 질문에 "우리가 A매치라고 해서 국가대항전을 하는데 거기서는 무조건 이겨야 된다"며 "그런데 이건(민주당 내 대선 후보 경선) 내부의 팀 구성 과정이라서 부상을 당하거나 이러면 팀워크가 깨져 본선에서 위험해 질 수 있다"며 자신이 발언을 자제하는 이유를 설명했다.

그는 그러면서 "사실 제가 (할 말을 다 못하니깐)좀 답답하다"며 "이 또한 제가 다 견뎌야 되는 것이고, 경기의 일부이고, 저도 할말 다 하고 싶은데 그러면 안되는 측면이 있는 게 당내 경선 같다"고 안타까움을 토로했다.

