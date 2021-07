50대 경단녀가 청년 심리상담…여성가족친화 아이디어 공모전 대상

여성가족친화 아이디어 공모전 5개팀 선정

사업개발비와 예비사회적기업 지정 컨설팅 등 제공

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부가 '2021년 여성가족친화 (예비)사회적기업 사업 아이디어 공모전'에서 5개팀을 최종 선정했다고 7일 밝혔다.

여가부는 8일 서울 서대문구 소재 한국마이크로크레디트 신나는 조합에서 시상식을 연다. 선정된 팀들은 아이디어의 독창성과 혁신성, 여성가족친화와의 연관성, 사업 실현가능성 등 심사 항목에서 비교적 높은 평가를 받았다.

'모락모락' 팀은 50대 경력단절여성의 청년 심리지원 서비스 사업 아이디어로 대상을 받았다. 상담 능력을 갖춘 경력단절여성들에게 생활상담사로서의 전문 교육과 활동을 지원해 새로운 일자리를 제공하고, 우울과 스트레스에 노출된 청년층에게 일상적인 대화 등 체험형 심리상담을 제공하는 서비스다.

박채림 모락모락 대표는 "인간관계 등의 경험이 많은 여성이 제공하는 정서심리 상담을 통해 저와 같은 청년들이 편하게 고민을 털어놓고 마음의 위로를 받을 수 있는 서비스"라고 설명했다.

최우수상은 환자를 돌보는 가족들의 부담을 덜어주기 위해 환자와 보호자, 돌봄서비스 제공자를 연결해주는 플랫폼을 제안한 '이웃하다', 미혼모들에게 식물 전문교육과 공간 식물 컨설팅 서비스를 제공해 취업·창업을 돕는 사업 아이디어를 낸 '바네사가든'이 선정됐다.

코로나19로 인해 어려움을 겪는 지역의 소규모 공예공방과 방과후 교사를 연결해 청소년 대상 교육을 하는 지역 특화 메이커 교육 플랫폼 아이디어를 제안한 '아르테바', 다문화 이주여성들을 채용해 다국적 요리 밀키트를 만들어 판매하고 요리체험 프로그램을 운영하는 사업을 제안한 '예그리나 아름다운 조합'이 우수상을 받았다.

여가부는 수상 팀에게 소정의 사업개발비와 여성가족형 예비사회적기업 지정 신청을 위한 컨설팅을 제공할 예정이다. 역대 수상팀 20개 중 11개 팀은 사회적기업 인증을 받거나 예비사회적기업으로 지정돼 활동 중이다. 지난해 최우수상을 받은 '주식회사 운동친구'는 여성가족형 예비사회적기업으로 지정됐다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr