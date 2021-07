LG화학, 신한은행과 1000억 펀드 조성…중소기업 ESG 경영 지원

중기부, ESG 경영 확산 위한 업무협약

6번째 '자상한 기업'에 LG화학 선정

기술개발·해외진출 자금 펀드 1100억원

[아시아경제 김보경 기자] LG화학이 중소기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 지원하기 위해 '자상한 기업'으로 나선다. 1000억원 규모의 펀드를 조성해 ESG 경영에 필요한 자금을 지원하고, 1인당 300만원의 신규인력 채용 장려금을 통해 우수 인재 확보를 돕는다.

중소벤처기업부는 7일 LG사이언스파크에서 LG화학, 신한은행, 동반성장위원회와 함께 '중소기업 ESG 경영 확산'을 위한 업무협약을 체결했다.

ESG, 한국판뉴딜, 코로나19 극복 등 시의성 있는 중점 분야의 기업을 사전 선정하고 중소기업·소상공인과의 입체적 연결로 새롭게 추진하는 '자상한 기업(자발적 상생협력 기업) 2.0'의 여섯 번째 협약이다.

LG화학은 전 세계 화학기업 최초로 녹색 채권을 발행하고 국내 화학기업 첫 번째로 탄소중립 2050 성장을 선언하는 등 ESG를 선도하고 있어 이번 협약의 주인공으로 선정됐다.

LG화학은 화학 분야 중소기업의 ESG 경영에 필요한 자금을 제공하기 위해 신한은행과 함께 1000억원 규모의 펀드를 조성해 대출 이자를 감면해주거나 추가 지원을 시행한다.

동반위와 함께 중소기업의 ESG 역량 강화 프로그램을 운영하고, 에너지 절감과 재해 방지를 위한 관리체계 도입과 안전보건 경영인증 취득 등을 지원한다.

경영자금뿐만 아니라 공동기술개발, 동반 해외진출 등에 필요한 자금(1100억원 규모 펀드)을 지원하고, 1인당 300만원의 신규인력 채용 장려금을 통해 우수 인재 확보를 돕는다.

아울러 제품개발을 위한 노하우 전수와 분석시험 과정을 무상으로 지원하고, 생산성 향상 컨설팅을 제공하는 등 중소기업의 역량 강화를 위한 다양한 지원사업을 추진한다.

협약에 참여한 신한은행은 중소기업의 ESG 경영과 상생협력 활동을 돕기 위해 추가 이자 감면과 교육, 컨설팅 등 중소기업에게 제공하는 금융성 지원과 비금융성 서비스를 강화한다.

또한 신한은행은 친환경 소재, 배터리 등 ESG 관련 기술과 기업에 대한 투자를 확대해 혁신기업의 성장 생태계를 조성하기 위해 노력할 예정이다.

